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رقم الخبر: 186268 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 20:09 الاقسام: عربيات  
الاتحاد الإفريقي يوافق على إعادة عضوية المغرب
ومحمد السادس يشارك في القمة بعد غياب دام 33 عاما

الاتحاد الإفريقي يوافق على إعادة عضوية المغرب

وافق رؤساء دول الاتحاد الإفريقي، الاثنين، على إعادة عضوية المغرب إلى الاتحاد، بعد أن غادره عام 1984، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

ووافق 39 رئيس دولة من أصل 54 على عودة عضوية المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

وجاء انسحاب المغرب قبل 33 عاما، احتجاجا على موقف الاتحاد من قضية الصحراء.

من جانبه شارك محمد السادس، ملك المغرب في ختام أعمال القمة الإفريقية، 28 لرؤساء الدول والحكومات، والتي عقدت في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا على مدار يومين، واختتمت أعمالها الثلاثاء.

تأتي مشاركة ملك المغرب، بعد غياب استمر 33 عاما، جمدت خلالها المغرب عضويتها في الاتحاد الإفريقي، اعتراضا على قبول الاتحاد عام 1984 عضوية الجمهورية الصحراوية، التي تزعمتها جبهة " البوليسارو".

وحصلت المغرب علي تأييد أغلبية أعضاء الاتحاد الأفريقي في اليوم الأول لأعمال القمة على العودة مرة أخرى، باستثناء كل من  جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا والجزائر ونيجيريا، التي رفضت عودة المملكة المغربية.

 

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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