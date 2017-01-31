*فيتالي نعومكن: التعاون بين موسكو وواشنطن حول مكافحة الإرهاب لا مفرّ منه

احبط الجيش السوري وحلفاؤه هجوما لعناصر جبهة النصرة الارهابية على حي الصمدانية الشرقي في محافظة القنيطرة وقتلوا العشرات منهم.

وبعد الاستقرار الذي شهده جنوب محافظة القنيطرة تعرضت هذه المنطقة مساء الاثنين لهجوم شنه العشرات من عناصر جبهة النصرة الارهابية وسائر الجماعات الارهابية المنتشرة في حي ام باطنة بهدف احتلال حي الصمدانية الشرقي المتاخم لحي خان ارنبة الاستراتيجي .

وبدات العملية الارهابية بمهاجمة مواقع قواة وحدة الجولان وقوات الدفاع الوطني السورية وتمكن المهاجمن من التوغل الى الخطوط الدفاعية للقوات السورية .

وافادت مصادر ميدانية ان القوات السورية ارسلت تعزيزات الى نقاط التماس وبعد اشتباكات استمرت عدة ساعات حتى فجر أمس الثلاثاء لاذت العناصر الارهابية بالفرار صوب حي ام باطنة مخلفة وراءها نحو 30 قتيلا.

وكان الارهابيون يهدفون من احتلال حي الصمدانية الشرقي الوصول من المحور الجنوبي الى حي خان ارنبة قرب الجولان المحتل وفسح مجال اكبر امام الصهاينة للمناورة وارسال المعدات والاجهزة اليهم .

إلى ذلك سقط قتلى ومصابون بين صفوف إرهابيي “داعش” بعضهم من جنسيات أجنبية خلال عمليات الجيش السوري المتواصلة على أوكارهم وتجمعاتهم في دير الزور أمس الثلاثاء.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن وحدة من الجيش قصفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ تجمعا لتنظيم “داعش” في محيط جبل الثردة بالريف الجنوبي ما أسفر عن تدمير آلية مزودة برشاش ثقيل ومقتل عدد من إرهابييه.

ولفت المراسل إلى أن الطيران الحربي نفذ غارات مكثفة على تجمعات وتحركات لتنظيم “داعش” في حي العمال ومحيط منطقة المقابر أدت إلى تدمير آليات مزودة بمدافع عيار 23 مم والقضاء على عدد من الإرهابيين.

كما خاضت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة اشتباكات عنيفة من مجموعات إرهابية من تنظيم داعش في قرية طابية جزيرة على الأطراف الشمالية لمدينة دير الزور أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين بعضهم من جنسيات كويتية وعراقية ومن بينهم العراقي المدعو /أبو جراح الكويتي/ و/مجد خليل الجدعان/ و/عبدالله جمال العفر/ و/مجود حماد القريش/ و/مالك قيس الجلال/ وفي قرية هجين بريف مدينة البوكمال تأكد مقتل /3/ إرهابيين من تنظيم داعش أحدهم عراقي الجنسية جراء انفجار لغم زرعه أفراد المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية.

ودمرت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة الاثنين طائرتي استطلاع مسيرتين عن بعد ومحملتين بالقنابل لإرهابيي تنظيم داعش فوق منطقة المقابر ومدفعا عيار 57 مم فى محيط جبل الثردة وتجمعات وآليات لتنظيم داعش في محيط منطقة البانوراما على الاطراف الجنوبية الغربية للمدينة وسيطرت على نقاط جديدة في منطقة المقابر على أطرافها الجنوبية.

هذا ونفذت وحدات من الجيش رمايات نارية على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته في ريف حمص الشمالي.

وأفاد مراسل سانا في حمص بأن وحدات من الجيش “قضت على 6 إرهابيين على الأقل في رمايات على مقراتهم ومحاور تحركهم في دير فول والرستن نحو 20 كم شمال مدينة حمص ودمرت لهم 3 سيارات مزودة برشاشات”.

من جانب آخر وفي إطار المصالحات المحلية، تمت تسوية أوضاع 600 شخص خلال فعالية وطنية أقيمت في بلدة غباغب بريف درعا الشمالي.

ومن بين الذين تمت تسوية أوضاعهم، 280 مسلحا سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل يمس أمن الوطن والمواطنين، وتضمنت أسلحتهم 60 بندقية حربية و15 لغما مضادا للدبابات و5 عبوات ناسفة.

وفي تصريحات لوكالة "سانا" الرسمية السورية، أقر عدد من المسلحين الذين تمت تسوية أوضاعهم، أنهم تعرضوا للتضليل والضغط من قبل جهات خارجية للقيام بأعمال تمس أمن سوريا، حيث أشار سامي الحبوس قائد ما يسمى "مجموعة شهداء الاسلام" في غباغب إلى أنه أدرك ان ما تعيشه سوريا هي حرب ومؤامرة، مؤكدا أنه سيعود وبرفقته 20 مسلحا ليكونوا مع الجيش لقتال الإرهابيين والخارجين عن القانون.

من جهة اخرى أكد رئيس معهد الاستشراق في موسكو ومستشار المبعوث الأممي إلى سوريا فيتالي نعومكن أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة حول مكافحة الإرهاب في سوريا خلال إدارة دونالد ترامب "أمر لا مفر منه وسيتم عاجلا أم آجلا".

وقال نعومكن في مقالبة مع قناة "روسيا اليوم" إن "موسكو تتوقع قريبا أن يفصح ترامب عن موقفه من التسوية في سوريا وقد يحدث ذلك بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو خلال اجتماع مجموعة العشرين"، لافتا إلى أن "ترامب أوضح تماما نيته التعاون ليس فقط مع روسيا وإنما مع جميع الدول التي تحارب الإرهاب ولكن السؤال المهم للغاية هو هل هو مستعد للتعاون مع الحكومة السورية والجيش السوري الذين يحاربون الإرهاب".

وتابع نعومكن انه "حتى وإن اتخذ الرئيس الأميركي خطوة بهذا الاتجاه فهل سيحاول الكونغرس عرقلتها وإعاقة تنفيذ قراره".