اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، أحد عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية "ضابط" لدى اقتحامها لقرية بدرس غرب مدينة رام الله.. كما اعتقلت 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن دوريات الاحتلال داهمت القرية واعتقلت الضابط بالأمن الفلسطيني، ونقلته إلى نقطة قرب الجدار الفاصل غربي القرية ومنها إلى جهة مجهولة.

وتمركزت عمليات ونشاط جنود الاحتلال في قلقيلية والخليل وبيت فجار، حيث تم اقتحام الأحياء السكنية ومداهمة العديد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها والتنكيل بأصحابها، واستنفر الجيش قواته عند مداخل بعض المدن ونصب الحواجز العسكرية، حيث أخذ الجنود يدققون ببطاقات الهوية للمسافرين ومنهم من خضع لتحقيقات ميدانية.

وفي قطاع غزة، أطلقت آليات عسكرية للاحتلال في محيط صوفا العسكري جنوب القطاع، نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين بين مدينتي خانيونس ورفح دون التبليغ عن وقوع إصابات.

كما استهدفت الزوارق الحربية لبحرية الاحتلال مراكب الصيادين في عرض البحر، بمحاذاة سواحل مدينة رفح جنوب القطاع وأجبرتها على التراجع باتجاه الشاطئ.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، بذريعة عرقلة عمل قوات الاحتلال والإخلال بالنظام العام، حيث تم نقلهم للتحقيق لدى مخابرات الاحتلال.

كما ذكرت مصادر محلية لمكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد البش من مدينة قلقيلية، وياسر أحمد ثوابتة من بلدة بيت فجار قرب بيت لحم، والمواطن إبراهيم يوسف مرار من بلدة بدرس برام الله.

وفي سياق آخر حددت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء، موعدا جديدا لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في 13 مايو المقبل، حسب ما أفاد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج.

وكانت السلطة الفلسطينية أرجأت هذه الانتخابات التي كان من المفترض أن تجري في أكتوبر الماضي، لأسباب متعلقة بالانقسامات بين الفصائل الفلسطينية، لا سيما بين حركتي فتح وحماس.

وقال وزير الحكم المحلي الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء في جلسته العادية اجراء الانتخابات في الثالث عشر من، على أن تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة". وستجري الانتخابات في 416 تجمعا فلسطينيا بين قرية ومدينة في الضفة، و15 هيئة في القطاع.

ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ايضا.

كذلك، لم تجر أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقى عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.