* البرلمان العراقي يمنح الثقة لوزيري الداخلية والدفاع * إلقاء منشورات إستعداداً لهجوم واسع على أيمن الموصل * مقتل ٣٩ داعشياً بصدّ هجوم واسع للتنظيم شرقي صلاح الدين * الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش على قاطع حمرين * كتلة نيابية: مروحيات عسكرية أميركية تنقل المُؤن الى داعش

بغداد / نافع الكعبي: كشفت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، عن “إعادة النظر” ببعض تفاصيل الخطة الأمنية الموضوعة لتحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم “داعش” الإجرامي، عازية سبب ذلك إلى “تلافي الأخطاء” التي جرت في معارك الساحل الأيسر، فيما أكدت أن قوات الجيش بانتظار ساعة الصفر لانطلاق العمليات، في وقت ألقت القوة الجوية العراقية، ملايين المنشورات على الساحل الايمن لمدينة الموصل تهيب بالأهالي الإستعداد لتحرير مدينتهم من قبضة عناصر داعش الإرهابية، في حين أحبطت القوات الامنية هجوماً واسعاً شنه داعش على منطقة تل كصيبة شرقي محافظة صلاح الدين، مكبدة التنظيم عشرات القتلى، بينما خصصت الحكومة العراقية في موازنة العام 2017 مبلغ 22.6 تريليون دينار لدعم الأجهزة الأمنية في حربها ضد تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد ليث النعيمي في تصريح صحافي: إن خطة تحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل، معدة سلفا ضمن عمليات قادمون يا نينوى وأعيد النظر ببعض التفاصيل لتعجيل تقدم القوات”، مؤكدا أنه “تم تلافي الاخطاء السابقة في معارك الساحل الايسر”.

وأضاف: أن وزارة الدفاع أكملت جميع الاستعدادات الخاصة بقوات الجيش لانطلاق عمليات تحرير الساحل الايمن من الموصل”.

وأكد النعيمي، أن “ساعة الصفر ستحددها قيادة عمليات قادمون يا نينوى بعد انجاز الاستحضارات الخاصة بالقوات الاخرى من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب لانطلاق العمليات”.

* منشورات استعدادا لتحرير أيمن الموصل

وفي السياق ذاته، ألقت القوة الجوية العراقية، ملايين المنشورات على الساحل الايمن لمدينة الموصل.

وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي ، أن "طائرات القوة الجوية العراقية ألقت ملايين المنشورات والصحف على الجانب الايمن من مدينة الموصل تتضمن حث المواطنين على الاستعداد لعمليات التحرير".

* غارات جوية على مواقع داعش قرب الموصل

وعلى صعيد متصل، شنت قوات التحالف الدولي، خمس غارات على مواقع لعصابات داعش الارهابية قرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وذكر بيان للتحالف الدولي ، ان "قوات التحالف الدولي استهدفت مواقع تابعة لداعش في العراق من خلال خمس غارات قرب مدينة الموصل" كما نفذت عشر غارات ضد مواقع داعش في سوريا.

* تدمير عجلة همر لداعش ومقتل من فيها في تلعفر

في غضون ذلك، أعلنت خلية الإعلام الحربي، عن تدمير عجلة نوع همر تابعة لتنظيم "داعش" وقتل من فيها بضربة جوية لطيران الجيش في تلعفر غربي نينوى.

وقالت الخلية في بيان: إن طيران الجيش وبواسطة صاروخ موجه دمر عجلة نوع همر تابعة لارهابي داعش ويقتل من فيها في منطقة تلعفر ضمن المحور الغربي من العمليات".

* صدّ هجوم واسع لداعش شرقي صلاح الدين

الى ذلك، افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، بأن ٣٩ عنصراً من "داعش" قتلوا خلال صد هجوم واسع للتنظيم في منطقة تل كصيبة شرقي المحافظة، مبينا ان "القوات الامنية المتواجدة في المنطقة تمكنت من قتل ٣٩ عنصراً من التنظيم".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "جثث التنظيم ومصابيه وصلت الى احد مستشفيات قضاء الحويجة (٥٥كم جنوب غربي كركوك)"، مشيرا الى ان "التنظيم يسعى من خلال زيادة هجماته على القطعات الامنية في صلاح الدين منع اي تقدم صوب الحويجة".

واوضح ان "داعش قام بتجميع عناصره الارهابية وهاجم تل كصيبة ومناطق اخرى".

يذكر ان منطقة تل كصيبة الواقعة شرق محافظة صلاح الدين، تم تحريرها في الـ14 من كانون الثاني 2016، بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش"، فيما تفرض القوات الامنية سيطرتها على المنطقة وتصد هجمات التنظيم التي يقوم بها بين الحين والاخر.

* تفجير انتحاري شرقي تكريت

وعلى صعيد ذي صلة ، أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، بأن عنصرا في الحشد العشائري قتل وأصيب آخر بتفجير انتحاري شرق مدينة تكريت.

وقال المصدر في حديث صحافي:إن انتحاريا يستقل دراجة نارية فجر نفسه، على نقطة تفتيش تابعة لحشد عشائر شمر قرب قرية الناعمة شرق تكريت، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر النقطة وإصابة آخر بجروح".

* إسقاط طائرة مسيرة لداعش في الشرقاط

كما اسقطت القوات الامنية، طائرة مسيرة تابعة لعصابات داعش الارهابية في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين.

وذكر مصدر امني لوكالة كل العراق [أين] ان "القوات الأمنية تمكنت من اسقاط طائره مسيرة قرب منطقة السكنية أطراف قضاء الشرقاط كانت تقوم برمي رمانات يدويه على القوات الامنية".

* "مروحيات قتالية" لمواجهة جيوب داعش بديالى

أعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، عن موافقة رئاسة أركان الجيش على دعم عمليات دجلة بـ"مروحيات قتالية" لتعزيز قدراتها في مواجهة نشاط التنظيمات المتطرفة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي وافق خلال زيارته، الثلاثاء، إلى مقر عمليات دجلة قرب بعقوبة على دعم العمليات بمروحيات قتالية حديثة تكون تحت أوامر القيادة من أجل مواجهة نشاط التنظيمات المتطرفة ".

وأضاف الحسيني، أن "اجتماع الغانمي مع القيادات الامنية العليا في ديالى تمخضت عنه الكثير من النتائج الإيجابية أبرزها خلق تنسيق بين قيادات عمليات دجلة وشرق دجلة وصلاح الدين من أجل أن يكون لها إطار امني مشترك ينعكس تأثيره إيجابيا على الأرض من خلال مواجهة حاسمة للبؤر والجيوب لتنظيم داعش والعمل على تأمين الحدود بين ديالى وصلاح الدين ".

* تدمير سبع مضافات لـ"داعش" بعملية واسعة في ديالى

من جهة أخرى، أعلنت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء، عن تدمير سبع مضافات لـ"داعش" في عملية واسعة جرت في خمس مناطق شمال شرقي بعقوبة، فيما أكدت أنها لن تسمح بوجود موطئ قدم لأي تنظيم متطرف في المحافظة.

وقال قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي في حديث صحافي: إن قوات أمنية مشتركة من شرطة ديالى وعمليات دجلة والحشد الشعبي نفذت، عملية أمنية لتفتيش مناطق المحصورة بين منطقة كاني ماسي وعين السمك ووادي جند وبئر النفط ووادي حديد، (95 كم شمال شرقي بعقوبة)".

* إحباط تعرّض فاشل لداعش على قاطع حمرين

وأحبطت قوات الحشد الشعبي تعرضاً فاشلاً لعصابات داعش الارهابية على قاطع عمليات حمرين .

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي : ان قوات الحشد الشعبي أحبطت تعرضا للدواعش على قاطع عمليات حمرين، أسفر عن أحراق أربع عجلات رباعية الدفع تحمل اسلحة رشاشة وقتل اغلب عناصر داعش المتواجدين فيها".

* كتلة نيابية: مروحيات عسكرية أميركية تنقل المُؤن الى داعش

أكد رئيس كتلة صادقون النيابية عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب حسن سالم، عدم السكوت عن هبوط طائرات عسكرية أميركية في مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش"، مشيراً إلى أن تلك الطائرات تعمل على نقل الأغذية والأسلحة والأعتدة إلى المجاميع "الإرهابية" ونقل بعض "الإرهابيين" وقياداتهم من منطقة إلى اخرى.

وقال سالم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هبوط طائرات عسكرية أميركية في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي كما حصل الثلاثاء بهبوط مروحية عسكرية من طراز شينوك في منطقة الجزيرة بالقرب من قرية السلام هي ليست المرة الاولى"، مبيناً أن "تلك الطائرات تعمل على نقل الأغذية والأسلحة والأعتدة إلى المجاميع الإرهابية إضافة إلى نقل بعض من عناصرهم وقيادتهم من منطقة لاخرى".

وكان النائب عن كتلة بدر النيابية ستار الغانم كشف، الاثنين، عن هبوط طائرة أميركية طراز "شينوك" في منطقة الجزيرة قرب صلاح الدين التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" يوم السبت الساعة (10:15) مساءً.

* انفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، بأن شخصاً قتل وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية انفجرت، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

* تدمير مركبتين لداعش وقتل من فيها شمال شرق بعقوبة

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، عن مقتل أربعة عناصر من "داعش" وتدمير مركبتين تابعتين للتنظيم في عمليتين عسكريتين شمال شرق بعقوبة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني حديث صحافي: إن نتائج عمليتي الدهم في منطقتي امام ويس (56 كم شمال شرق بعقوبة) وحوض زولو قرب نفط خانة، (132 كم شمال شرق بعقوبة)، كانت تدمير مركبتين لتنظيم داعش من قبل طيران الجيش وقتل أربعة من مسلحي التنظيم وضبط مضافتين احدهما كانت تحوي متفجرات".

* إصابة عناصر من الشرطة بتفجير شمال غربي كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، بأن خمسة من عناصر حماية المنشآت النفطية أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم شمال غربي المحافظة,

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة انفجرت على دورية لشرطة حماية المنشآت النفطية قرب قرية كراو في ناحية سركران بقضاء الدبس( 45كم شمال غربي كركوك)، ما أسفر عن إصابة خمسة من عناصر الدورية".

* بغداد: الحكم بالإعدام لممول داعش

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكماً بالاعدام على مدان سوري الجنسية متورط بعمليات نقل حوالات مالية من بلدان اوروبية وافريقية وعربية إلى عصابات داعش الارهابية.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان : إن المحكمة الجنائية المركزية نظرت دعوى متهم سوري الجنسية تم القاء القبض عليه بانزال جوي قرب الحدود العراقية السورية".

* العراق يخصص 22.6 تريليون دينار لمحاربة داعش

خصصت الحكومة العراقية في موازنة العام 2017 مبلغ 22.6 تريليون دينار لدعم الأجهزة الأمنية في حربها ضد تنظيم داعش، مما يشكل %22.6 من أجمالي الموازنة، وتوزعت التخصيصات المالية لوزارة الدفاع 5.6 تريليون دينار والداخلية 10.2 تريليون دينار والحشد الشعبي 1.4 تريليون دينار وجهاز مكافحة الإرهاب.

* البرلمان العراقي يمنح الثقة لوزيري الداخلية والدفاع

سياسياً، وافق البرلمان العراقي على تعيين وزيري الدفاع والداخلية، ورفض المرشحين لتولي وزارتي الصناعة والتجارة، وقال النائب عن «التحالف الوطني» عباس البياتي في تصريح صحافي:أن البرلمان وافق على اختيار اللواء عرفان الحيالي (من تحالف القوى السنّية) وزيراً للدفاع، وقاسم الأعرجي (من كتلة بدر) وزيراً للداخلية، ورفض إسناد حقيبة التجارة إلى إنعام العبيدي، وحقيبة الصناعة إلى يوسف الأسدي. ولم يرشح رئيس الحكومة حيدر العبادي أحداً لشغل وزارة المال في انتظار اكتمال المشاورات مع الكتل».

* استثناء عراقيين مهاجرين من قرار ترامب

طلب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عدم تطبيق الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي قيد دخول مواطني سبع دول إسلامية أراضي الولايات المتحدة، على بعض فئات المواطنين العراقيين.

وأفادت صحيفة "واشنطن اكسمينير" الإلكترونية، بأن الحديث يدور خاصة عن مترجمين عراقيين يعملون، أو كانوا يعملون، مع القوات الأمريكية في العراق، وكذلك عن طياري سلاح الجو العراقي الذين يفدون إلى الولايات المتحدة ليتدربوا على المقاتلات "إف - 16" التي اشتراها العراق من أمريكا.

وبحسب الصحيفة فإن القائمة من هذه الفئات سيتم توسيعها، دون أن يدور الحديث عن تعديل الأمر التنفيذي المعنون "حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري للسفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان، عن رفضه لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بعدم استقبال المواطنين العراقيين، مشيرا الى أن أبناء الجالية العراقية المقيمة في دول العالم كافة يتمتعون بـ"سمعة حسنة" ولم يثبت تورطهم بأي عمل "إرهابي"، فيما أكد أن العراقيين هم ضحية "الإرهاب".

* العراق يطالب الجامعة بنقل مقر محكمة العدل العربية إلى بغداد

طالب العراق الجامعة العربية بانضمامه إلى محكمة العدل العربية ونقل مقرها إلى العاصمة بغداد.

وذكر بيان رئاسي ، ان "مستشاري رئيس الجمهورية، أمير الكناني وشيروان الوائلي، اجتمعا الاثنين، ببغداد مع [أمجد شميط] رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية والوفد المرافق له، وبحث الجانبان انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها الجماعات الإرهابية ضد المدنيين في عدد من دول المنطقة وفي العراق خاصة".