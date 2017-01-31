قال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية ان المؤسسة ستبعث وفدا لاجراء المباحثات مع الحكومة السعودية في الثالث والعشرين من شباط/فبراير القادم واذا تكللت المباحثات بالنجاح فان ذلك سيمهد الطريق لأداء مناسك الحج القادم.

واشار حميد محمدي في كلمته باجتماع توجيهي للقائمين على العتبات المقدسة في مدينة اهواز (جنوب غرب) اليوم الثلاثاء، الى أن هذه المباحثات ستناقش مطالب وملاحظات ايران بخصوص الحفاظ على كرامة وأمن الحجاج الايرانيين، معربا عن أمله بأن تثمر المباحثات عن نتائج.

ولفت الى أن العلاقات بين ايران والسعودية انقطعت لأكثر من عام وهناك بعض المشاكل بين البلدين غير أن الحج فريضة وواجب على كل المسلمين وان الشعب الايراني يتمتع بمثل هذا الحق، وأن المسؤولين في الحج يسعون لتحقيق ذلك.

وشدد على أهمية توفير الأمن للحجاج الايرانيين وتساءل، كيف يمكننا ارسال 80 ألف ايران للحج من دون أن يكونوا آمنين؟.

وتطرق حميدي الى زيارة العتبات المقدسة في العراق معتبرا أن وجود اماكن مناسبة لاقامة الايرانيين من ضروريات زيارة العتبات المقدسة في العراق الا أن المدن المقدسة في العراق لا تحتوي على فنادق ذات مؤهلات راقية.

وفيما اشار الى تضاعف عدد الزوار الايرانيين الى العتبات المقدسة لفت الي أن المؤسسة سترسل خلال أعياد السنة الهجرية الشمسية 1396 (التي ستبدأ في 21آذار/ مارس القادم) أكثر من 90 قافلة للزوار خلال عطلة عيد نوروز.