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رقم الخبر: 186262 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 19:27 الاقسام: اقتصاد  
توقيع 4 وثائق للتعاون التجاري بين ايران وفرنسا

توقيع 4 وثائق للتعاون التجاري بين ايران وفرنسا

تم اليوم الثلاثاء في غرفة التجارة الايرانية التوقيع على 4 وثائق للتعاون التجاري بين الشركات الايرانية والفرنسية وذلك بحضور وزيري خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وفرنسا.

وخلال هذا اللقاء تم التوقيع على الاتفاق المبدئي للمشاركة في استثمارات مشروع تنمية مطار مشهد بين شركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية ومستشار وزير الطرق الايراني وبين مندوب شركة دسني ايربورت الفرنسية.

والوثيقة الثانية تم التوقيع عليها بين منظمة تطوير وتحديث صناعات التعدين الايرانية (ايميدرو) وشركة ميك الفرنسية لإنشاء مصنع لانتاج البايواثانول في كرمانشاه غرب ايران.

اما الوثيقة الثالثة للتعاون فقد كانت بين شركة غولدن غلوب والقابضة للكافيار ومنظمة الثروة السميكة الايرانية.

فيما الوثيقة الرابعة للتعاون بين ايران وفرنسا فقد تم التوقيع عليها بين شركة غولدن غلوب بالنيابة عن شركة فارس القابضة وبين الشركة القابضة للكافيار الفرنسية.

 

توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين ايران وفرنساتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين ايران وفرنساتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين ايران وفرنساتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين ايران وفرنسا
توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين ايران وفرنساتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين ايران وفرنسا
توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين ايران وفرنساتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين ايران وفرنسا
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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