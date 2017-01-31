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رقم الخبر: 186261 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 19:15 الاقسام: محليات  
موسكو: صواريخ ايران لا تنتهك الاتفاق النووي ولا داعي لتأجيج الوضع حولها

موسكو: صواريخ ايران لا تنتهك الاتفاق النووي ولا داعي لتأجيج الوضع حولها

أكدت موسكو أن تجارب طهران الصاروخية لا تمثل انتهاكا للاتفاق النووي مع الدول الكبرى، معتبرة أن الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ليست إلا محاولة لتأجيج الوضع.

وقال "سيرغي ريابكوف" نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات لوكالة "انترفاكس" الثلاثاء: لا يتضمن القرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي أي بند يمنع إيران من القيام بمثل هذه الأنشطة.
وأوضح أن هذا القرار الذي تبنى فيه مجلس الأمن الدولي الصفقة النووية بين طهران والدول الكبرى، يتضمن مجرد دعوة موجهة إلى الحكومة الإيرانية إلى الامتناع عن إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجية معينة تسمح بتزويد الصاروخ برأس نووي.
وأعاد الدبلوماسي الروسي إلى الأذهان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في 15 يوليو/تموز العام 2015، فرضت رقابة صارمة على كامل البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك اتخاذ إجراءات شاملة، تسمح بالتأكد من انعدام وجود أي برنامج عسكري نووي في إيران.
واستطرد قائلا: وهذا يعني أنه لا يمكن الحديث عن أي رأس حربي من هذا القبيل حتى نظريا. أما استنتاجنا الوحيد مما يقوم به شركاؤنا، فمفاده أنهم يريدون تأجيج الوضع مجددا واستغلاله لتحقيق أهداف سياسية.
وكانت مصادر دبلوماسية قد ذكرت أن واشنطن دعت الثلاثاء إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، بعدما طالب المندوب الصهيوني في الأمم المتحدة داني دانون، المجلس بالتحرك ردا على اختبار إيران صاروخا بالستيا متوسط المدى الأحد الماضي.





 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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