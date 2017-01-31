  • الثلاثاء ٣ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يناير 31, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186260 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 19:12 الاقسام: محليات  
مساعد رئيس الجمهورية: ندعو للسلام والتعايش السلمي مع جميع الدول

مساعد رئيس الجمهورية: ندعو للسلام والتعايش السلمي مع جميع الدول

قال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية الشيخ "مجيد انصاري" ان الجمهورية الاسلامية تدعو للسلام والتعايش السلمي مع كافة دول العالم، مؤكدا في الوقت نفسه ان الشعب الايراني أثبت طوال فترة الدفاع المقدس صموده وعدم استسلامه للقوة.

جاءت تصريحات مساعد رئيس الجمهورية خلال المراسم التي أقيمت في مطار مهراباد بطهران الثلاثاء، لمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لعودة الامام الخميني(رض) الى أرض الوطن.
واكد الشيخ "انصاري" على ضرورة اتباع المبادئ التي رسخها الامام الراحل؛ كما جدد المواساة برحيل آية الله هاشمي رفسنجاني الى أسرة الفقيد.
وفي جانب آخر من تصريحاته اشار مساعد رئيس الجمهورية الى الوضع الراهن في البلاد، مؤكدا ان الرأي العام الدولي ينظر الى الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم بصفتها قطبا للسلام والاستقرار.
وتطرق انصاري الى الاتفاق النووي الايراني قائلا: ان معالم نجاح هذا الاتفاق تجسدت عبر احتجاجات الملايين من الشعوب في امريكا واوروبا والشرق الاقصى ضد المحاولات الرامية الى تقويضه.
كما اشار حجة الاسلام انصاري الى ظاهرة "ايرانوفوبيا" التي يروّج لها الاعداء، لافتا الى فشل هذا المخطط بفضل التعامل البناء والمفاوضات المنطقية القوية والقانونية (التي خاضتها ايران) بصفتها البلد الذي ينادي الى السلام في العالم.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0705 sec