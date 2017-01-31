جاءت تصريحات مساعد رئيس الجمهورية خلال المراسم التي أقيمت في مطار مهراباد بطهران الثلاثاء، لمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لعودة الامام الخميني(رض) الى أرض الوطن.

واكد الشيخ "انصاري" على ضرورة اتباع المبادئ التي رسخها الامام الراحل؛ كما جدد المواساة برحيل آية الله هاشمي رفسنجاني الى أسرة الفقيد.

وفي جانب آخر من تصريحاته اشار مساعد رئيس الجمهورية الى الوضع الراهن في البلاد، مؤكدا ان الرأي العام الدولي ينظر الى الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم بصفتها قطبا للسلام والاستقرار.

وتطرق انصاري الى الاتفاق النووي الايراني قائلا: ان معالم نجاح هذا الاتفاق تجسدت عبر احتجاجات الملايين من الشعوب في امريكا واوروبا والشرق الاقصى ضد المحاولات الرامية الى تقويضه.

كما اشار حجة الاسلام انصاري الى ظاهرة "ايرانوفوبيا" التي يروّج لها الاعداء، لافتا الى فشل هذا المخطط بفضل التعامل البناء والمفاوضات المنطقية القوية والقانونية (التي خاضتها ايران) بصفتها البلد الذي ينادي الى السلام في العالم.