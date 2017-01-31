واشار الرئيس روحاني خلال لقائه جمعا من النخبة الثقافية والاجتماعية لمحافظة البرز، الى أن البلاد حققت الكثير من الانجازات منذ التوقيع على الاتفاق النووي، ونوّه الى أنه بعد عام على الاتفاق النووي استطاعت ايران اليوم أن تشغل أجهزة 8 IR لتخصيب اليورانيوم المتطورة والتي تضاعف سرعة تخصيب اليورانيوم الى 20 ضعفا عن الأجهزة القديمة.

وتطرق الى المشاركة الملحمية للايرانيين في الانتخابات طيلة تاريخ الثورة الاسلامية وفيما وصف الاقتراعين اللذين سيجريان في العام الهجري الشمسي 1396 القادم (الذي سيبدأ في21 آذار/ مارس القادم) بالمهمين، قال: نريد انتخابات عظيمة لتبهر العالم بقوة النظام والمشاركة النشطة للشعب فيها.

وشدّد على أن المشاركة الملحمية في صناديق الاقتراع أبرز مبدأ أساسي في الانتخابات، وقال: لتكن الشهور التي أمامنا أياما للوحدة والانسجام والأمل، معربا عن أمله بأن يصنع الشعب الايراني ملحمة أخرى في العام القادم، لتكون هذه الملحمة دافعا لتقدم وعظمة الثقافة والدين والنظام وايران العزيزة.





