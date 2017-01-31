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رقم الخبر: 186258 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 19:03 الاقسام: محليات  
عراقجي: ايران لم توقف عملية التخصيب مطلقا
وتملك القدرة الصاروخية الأقوى في المنطقة

عراقجي: ايران لم توقف عملية التخصيب مطلقا

اكد مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي، ان ايران لم توقف عملية تخصيب اليورانيوم مطلقا حتى ليوم واحد.

واعتبر عضو الفريق النووي الايراني المفاوض في اجتماع المجلس الاداري لمحافظة قم، عصر الثلاثاء، ان الاتفاق النووي احد ركائز قدرة الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: ان الإنجاز أحبط قرارات مجلس الامن الدولي، وأعاد ايران الى الساحة العالمية، وازال العقبات في اطار الاقتصاد المقاوم.
واوضح عراقجي ان القوى العالمية حاولت ان تهزم الشعب الايراني وان لا يعتمد على نفسه لكن ايران استطاعت بقيادة الامام الراحل وقائد الثورة الاسلامية من خلال المقاومة والجهاد وبعد اربعة عقود ان تصبح القوة الاولى في المنطقة وقوة مؤثرة على الصعيد العالمي.
واشار الى ان ايران تتمتع باستقرار سياسي لا مثيل له في المنطقة حيث ان مشاركة الشعب في الانتخابات ومختلف المجالات السياسية والاجتماعية الورقة الرابحة لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ، وفي الانتخابات الاخيرة كانت نسبة المشاركة 73 بالمائة وهذه النسبة من المشاركة تعتبر امنية في الدول الغربية.
واوضح عراقجي ان ايران تمتلك القدرة الصاروخية الاقوى في المنطقة وان هذا الانجاز تحقق بفضل تضحيات وجهود الحرس الثوري وقوات التعبئة.
واكد ان مقاومة الشعب الايراني اجهضت مؤامرة الحظر الاقتصادي التي استخدمها العدو لاحباط الشعب الايراني، بل ان هذا الحظر ضاعف من قدرات الجمهورية الاسلامية الى الحد الذي ارغم العدو على الجلوس الى طاولة المفاوضات.
ولفت عضو الفريق النووي الايراني المفاوض الى ان الاتفاق النووي يسعى لضمان مصالح الشعب الايراني ، موضحا ان الجمهورية الاسلامية اثبتت ان باستطاعتها التفاوض مع القوى العالمية، حيث اقر العدو بان الجمهورية الاسلامية هي احدى القوى الكبرى في العالم المعاصر.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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