عقد وزير الخارجية الفرنسي "جان كارك ايرولت" الذي وصل طهران مساء الاثنين في زيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية تستغرق يومين، لقاءات مع مسؤولين ايرانيين كبار.

حيث بحث الجانبان العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، لاسيما بعد الاتفاق النووي الذي توصلت إليه ايران والمجموعة السداسية، كما استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي خاصة في مكافحة الارهاب والعنف.

وأعلن الوزير الفرنسي خلال لقاءاته عن معارضة بلاده للقرار الذي اتخذه الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعدم منح التأشيرة لرعايا سبع دول.

وكان الوزير الفرنسي قد التقى الثلاثاء الرئيس روحاني، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وضرورة الارتقاء بها في ظل الأجواء التي وفرها الاتفاق النووي، وأكد على مكافحة الارهاب الذي يضرب المنطقة، كما والتقى جان مارك ايرولت برئيس مجلس الشورى الاسلامي وبحث معه القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وخلال اللقاء الذي جمع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، ووزير الخارجية الفرنسي بحث الجانبان التطورات في الساحة السورية وعملية تنفيذ خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) واهم القضايا السياسية والامنية على الصعيدين الاقليمي والدولي والتهديدات الناجمة عن انتشار التطرف والارهاب.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي قال وزير الخارجية الايراني الثلاثاء إن موضوع البرامج الدفاعية الايرانية هو خارج اطار قرار مجلس الأمن 2231 ، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تنتظر ترخيصا من احد للدفاع عن نفسها.

واضاف ظريف: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الموقعة على خطة العمل المشترك، أعلنت وفي العديد من المناسبات، ان ايران التزمت بجميع تعهداتها وعملت على التنفيذ الكامل لالتزاماتها.

واضاف ظريف: المؤسف ان الأطراف الاخرى في الاتفاق النووي سيما الولايات المتحدة الامريكية، لم نرى إلتزامها بالاتفاق كما التزمنا به. ومن الأمثلة على ذلك، قوانين امريكا مع الدول الاخرى والتي لازالت تشكل عائقا امام التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

واشار وزير الخارجية الايراني: انه وكما أعلنت جميع الدول الموقعة على خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) ان التجارب الصاروخية ليست جزءاً من الاتفاق النووي. الحكومة الفرنسية وايضا الإدارة الامريكية السابقة التي تولت المفاوضات النووية، أعلنتا ان التجارب الصاروخية ليست جزءا من الاتفاق النووي ولا تمتّ له بصلة.

واوضح وزير الخارجية، ان قرار مجلس الأمن أشار الى الصواريخ الباليستية الحاملة للرؤوس النووية، وايران اعلنت عن عدم تصميمها أي صواريخ باليستية تحمل الرؤوس النووية، والصواريخ الايرانية صممت للدفاع المشروع عن الجمهورية الاسلامية الايرانية وخارج إطار القرار 2231.

وقال ظريف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت تضحيات كبيرة لمكافحة الارهاب الدولي واعتداء الدول الاجنبية عليها، والحرب المفروضة التي شنها نظام صدام البائد تركت نقطة مظلمة في كيفية التعاطي الدولي مع هذا الموضوع. نحن لم نستخدم السلاح أبدا ضد الآخرين ولم نكن البادئين لأي حرب خلال 250 عاما، لكننا ندافع عن كرامتنا وعزتنا بالإتكاء على الشعب الايراني العظيم في مواجهة أي عدوان خارجي.

وأكد ان موضوع برنامج ايران الدفاعي خارج إطار القرار 2231 وخطة العمل المشترك، معربا عن أمله بأن لا تتخذ الادارة الامريكية الجديدة بماضيها المشين في منع دخول الاشخاص الذين يتمتعون بتاشيرات قانونية وبوضعها غير المناسب على الصعيد الدولي، ان لا تتخذ هذا الموضوع كذريعة للاعيب السياسية.

وأكد الوزير ظريف ان حجم العلاقات التجارية بين ايران وفرنسا في فترة 11 شهرا بعد الاتفاق النووي تضاعف ثلاث مرّات، مضيفا بأن تنفيذ الاتفاق النووي أمر يؤكد عليه الطرفان منوها الى ان الجانبين الايراني والفرنسي اجريا محادثات جيدة ايضا حول قضية الارهاب ومكافحته.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين اعرب ظريف عن أسفه لعدم التزام الأطراف الأخرى وخاصة أمريكا بتنفيذ الاتفاق النووي بقدر ما التزمت به ايران مضيفا: رغم العراقيل الامريكية ومنها قضية منع سفر الرعايا الاجانب فإننا استطعنا تنفيذ الاتفاق النووي.

من جانبه قال ايرولت في هذا المؤتمر الصحفي: ان الاتفاق النووي هو اتفاق تاريخي لايران والبشرية جمعاء وقد اثبت جدوى الدبلوماسية وان فرنسا راغبة جدا في تنفيذ الاتفاق النووي ونأمل التوصل الى حلول لمواجهة ما يهدد هذا الاتفاق.

كما قال ايرولت ان مكافحة خطر الارهاب واجب على الجميع مضيفا بأن المعارك الجارية في سوريا واليمن والعراق ليس لها حل عسكري.

واضاف: سوف نسهل حصول الايرانيين على تأشيرات الدخول لفرنسا وهدفنا هو مضاعفة عدد السياح الايرانيين لبلادنا.

هذا وقد عقد وزيرا الخارجية الايراني والفرنسي مباحثات قبل هذا المؤتمر الصحفي وذلك ضمن اجتماع اللجنة المشتركة الايرانية الفرنسية ومن ثم وقع الوزيران على وثيقتين للتعاون.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، ان اجراء الرئيس الاميركي دونالد ترامب في منع إصدار تأشيرات الدخول لأميركا لرعايا عدد من الدول المسلمة، تمييز تجاه الدول وهو يثير القلق.

وقدم جان مارك ايرولت التعازي الى الشعب والحكومة الايرانية بحادث حريق وانهيار برج بلاسكو في طهران، وقال: ان هذه الزيارة كانت مهمة جدا بالنسبة لي، خاصة بعد زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى فرنسا.

هذا وترأس وزيرا الخارجية الايراني والفرنسي الثلاثاء اجتماعا للتجار الايرانيين والفرنسيين في مقر غرفة التجارة الايرانية بطهران.

واوضح ظريف خلال الاجتماع ان حجم التبادل التجاري بين ايران وفرنسا بلغ خلال العام الماضي اكثر من مليار و700 مليون دولار، مشيرا الى ان مرحلة مابعد الاتفاق النووي اوجدت فرصا جديدة لكلا البلدين، وقال: إن إمكانية استثمار فرنسا في ايران متوفرة في ظل الامن الذي تتمتع به الجمهورية الاسلامية.

وشدّد وزير الخارجية الايرانية على ان ايران مستعدة للتعاون المشترك مع اوروبا لاسيما فرنسا على المستوى الاقتصادي، منوّها الى ان الإنفتاح الاقتصادي على الداخل والخارج هو المحور الرئيسي للاستراتيجية الاقتصادية الايرانية خلال العقود القادمة.

بدوره نوّه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، الى ان فرنسا تسعى الى تعاون طويل الامد مع ايران في قطاعات النقل البري والبحري والطاقة، قائلا، نحن دخلنا مرحلة جديدة منذ توقيع اتفاق فيينا (الاتفاق النووي) وهذا التفاهم مهم جدا بالنسبة لنا.

من جانبه دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية الى رفع مستوى التعاون البنكي مع فرنسا معتبرا أن حل مشاكل التبادل البنكي من أبرز عوامل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.





