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رقم الخبر: 186254 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 18:35 الاقسام: محليات  
القضاء على عصابتين كبيرتين لتهريب المخدرات شرق البلاد

القضاء على عصابتين كبيرتين لتهريب المخدرات شرق البلاد

اعلن قائد قوات الشرطة في محافظة سيستان بلوجستان العميد حسين رحيمي ان قوات الشرطة الباسلة تمكنت من القضاء على عصابتين كبيرتين لتهريب المخدرات في مدينتي خاش وزاهدان في المحافظة.

واوضح رحيمي ان القوات الامنية تمكنت بعد مواجهات ضارية مع المهربين المسلحين، من القضاء على العصابتين ومصادرة الف و216 كيلوغراما من انواع المخدرات بالاضافة الى الاسلحة التي كانت بحوزتهم.
واكد قائد قوات الشرطة في محافظة سيستان وبلوجستان ان القوات الامنية تدأب على مدار الساعة في رصد تحركات العصابات المهربة للمخدرات وتضع ذلك على سلم الاولويات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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