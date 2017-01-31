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رقم الخبر: 186253 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 18:31 الاقسام: محليات  
المرجع همداني: الجميع يتحمل المسؤولية تجاه المسلمين في البحرين والعراق

المرجع همداني: الجميع يتحمل المسؤولية تجاه المسلمين في البحرين والعراق

اكد المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني ان الجميع يتحمل المسؤولية اليوم تجاه وضع المسلمين في البحرين والعراق.

واشار آية الله نوري همداني في تصريح له خلال استقباله اعضاء لجنة التعليم في مجلس الشورى الاسلامي ، اشار الى تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من البحرين ضد ايران؛ مؤكدا أنه يجب عدم السماح لهؤلاء باطلاق هكذا تصريحات؛ داعيا الى استعراض قدرات الجمهورية الاسلامية لردع الاعداء.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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