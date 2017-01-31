اكد المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني ان الجميع يتحمل المسؤولية اليوم تجاه وضع المسلمين في البحرين والعراق.

واشار آية الله نوري همداني في تصريح له خلال استقباله اعضاء لجنة التعليم في مجلس الشورى الاسلامي ، اشار الى تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من البحرين ضد ايران؛ مؤكدا أنه يجب عدم السماح لهؤلاء باطلاق هكذا تصريحات؛ داعيا الى استعراض قدرات الجمهورية الاسلامية لردع الاعداء.



