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|رقم الخبر: 186252
|تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017
|الوقت: 18:28
|الاقسام: محليات
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إيران تعلن إستعدادها لافتتاح مستوصف ثان في النجف الأشرف
اعلن رئيس المركز الطبي لشؤون الحج والزيارة في الهلال الاحمر الايراني علي مرعشي عن استعداد ايران لافتتاح مستوصف ثان في مدينة النجف الأشرف.
واشار مرعشي في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للانباء، الى انه سيتم افتتاح مستوصف ثان في مدينة النجف الاشرف اذا تم تحديد مكان له مبينا وجود مستوصف ايراني يقدم خدماته في فندق "النبأ بمدينة النجف الأشرف.
ولفت الى ان المستوصف الايراني الثاني سيتم تدشينه في احدى فنادق مدينة النجف الأشرف، مبينا وجود مستوصفين ايرانيين في مدينة كربلاء المقدسة يقدمان خدماتهما للمرضى.
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