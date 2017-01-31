واشار مرعشي في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للانباء، الى انه سيتم افتتاح مستوصف ثان في مدينة النجف الاشرف اذا تم تحديد مكان له مبينا وجود مستوصف ايراني يقدم خدماته في فندق "النبأ بمدينة النجف الأشرف.

ولفت الى ان المستوصف الايراني الثاني سيتم تدشينه في احدى فنادق مدينة النجف الأشرف، مبينا وجود مستوصفين ايرانيين في مدينة كربلاء المقدسة يقدمان خدماتهما للمرضى.



