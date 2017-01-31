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رقم الخبر: 186251 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 18:25 الاقسام: سياحة  
مسؤولة برلمانية تعلن عن تعاون طهران وروما في مجال ترويج صناعة السياحة
خلال استقبالها السفير الايطالي لدى ايران

مسؤولة برلمانية تعلن عن تعاون طهران وروما في مجال ترويج صناعة السياحة

اكدت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الايطالية في مجلس الشورى الاسلامي بروانة سلحشوري استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع ايطاليا في مجال ترويج صناعة السياحة.

وخلال لقائها السفير الايطالي في طهران كونجاتوري، اشارت سلحشوري الى استعداد مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الايطالية لتعزيز التعاون مع مجموعة الصداقة في البرلمان الايطالي واضافت، ان التعاون البرلماني بين البلدين من شانه تعزيز وتسهيل العلاقات في مختلف المجالات وان مجلس الشورى الاسلامي يرحب بالمزيد من الرقي بمستوى هذا التعاون بين ايران وايطاليا.
ونوهت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الايطالية الى الثقافة الغنية والحضارة العريقة منقطعة النظير لايران وايطاليا وقالت، ان تاريخ العلاقات بين البلدين شكّل على الدوام ارضية للتعاون بينهما مستقبلا.
واعتبرت سلحشوري التعاون الثقافي ارضية مناسية للمزيد من تعرف الشعبين احدهما على الاخر وبالتالي الرقي بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.
واعربت البرلمانية الايرانية عن املها بالمزيد من تطوير العلاقات الثنائية في الاجواء الجديدة للعلاقات وتبادل زيارات مختلف الوفود بينهما.
من جانبه اعرب السفير الايطالي خلال اللقاء عن سروره لتشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الايطالية في مجلس الشورى الاسلامي وقال، ان نواب البرلمان الايطالي يرحبون بتنمية العلاقات مع مجلس الشورى الاسلامي في كافة المستويات خاصة مجموعات الصداقة البرلمانية بين البلدين.
واضاف، ان السفارة الايطالية وضعت في جدول اعمالها تبادل زيارات الوفود البرلمانية بين البلدين، وتعتبر مثل هذا التعاون جزءا مؤثرا في مسار تقوية العلاقات الثنائية.
واشار كونجاتوري الى مجالات التعاون الممكنة بين البلدين وقال، ان محادثات جيدة قد اجريت في مجال التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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