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رقم الخبر: 186250 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 18:21 الاقسام: محليات  
روحاني يزور موسكو ورئيس الوزراء الياباني في طهران .. هذا العام

روحاني يزور موسكو ورئيس الوزراء الياباني في طهران .. هذا العام

قال مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون آسيا وأوقيانوسيا ابراهيم رحيم بور ان زيارة الرئيس روحاني الى موسكو وزيارة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مدرجة على جدول الاعمال خلال العام الجاري.

واضاف ابراهيم رحيم‌بور، في تصريح ادلى به للصحفيين ، ان روحاني سيزور موسكو قبل انتهاء ولايته.
وعما اذا كانت الزيارة المزمعة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي قد الغيت من جدول الاعمال قال ان المشاكل الداخلية في هذا البلد اعاقت الزيارة وما تزال عزيمته قائمة والزيارة على جدول الاعمال.
واشار الى الزيارة المرتقبة للرئيس الاذربيجاني الهام علييف لطهران قال ان موعد هذه الزيارة لم يتحدد بشكل نهائي لحد الآن. ووصف العلاقات بين البلدين بالطيبة، موضحا انه منذ استقلال جمهورية اذربايجان قبل 25 عاما ارتبط البلدان بافضل العلاقات. واشار الى الزيارة المزمعة للرئيس السريلانكي الى طهران، مستبعدا ان تتم خلال العهد الجاري للرئيس روحاني الا ان رغبته ماتزال قائمة.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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