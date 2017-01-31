واضاف ابراهيم رحيم‌بور، في تصريح ادلى به للصحفيين ، ان روحاني سيزور موسكو قبل انتهاء ولايته.

وعما اذا كانت الزيارة المزمعة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي قد الغيت من جدول الاعمال قال ان المشاكل الداخلية في هذا البلد اعاقت الزيارة وما تزال عزيمته قائمة والزيارة على جدول الاعمال.

واشار الى الزيارة المرتقبة للرئيس الاذربيجاني الهام علييف لطهران قال ان موعد هذه الزيارة لم يتحدد بشكل نهائي لحد الآن. ووصف العلاقات بين البلدين بالطيبة، موضحا انه منذ استقلال جمهورية اذربايجان قبل 25 عاما ارتبط البلدان بافضل العلاقات. واشار الى الزيارة المزمعة للرئيس السريلانكي الى طهران، مستبعدا ان تتم خلال العهد الجاري للرئيس روحاني الا ان رغبته ماتزال قائمة.





