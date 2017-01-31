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رقم الخبر: 186249 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: محليات  
بروجردي: إيران وكوريا الشمالية تقفان في خندق واحد ضد الهيمنة

بروجردي: إيران وكوريا الشمالية تقفان في خندق واحد ضد الهيمنة

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي إن إيران وكوريا الشمالية تقفان في خندق واحد ضد التدخل والهيمنة.

وخلال لقائه سفير كوريا الشمالية كانغ سام هيون في طهران قال بروجردي إن البلدين يقفان في خندق واحد ضد الضغوط والحظر الغربي الظالم وسوف تقاومه وتصمد بوجهه.
وأشار الى العلاقات الطيبة بين إيران وكوريا الشمالية مشددا على أهمية تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين في شتى المجالات خاصة في المجال البرلماني وإن هذا التعاون سيصب في صالح الشعبين.
ولفت الى أن تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين وتبادل الحوار والمباحثات بين البلدين سيعزز من العلاقات الثنائية.
من جانبه أشار السفير الكوري الشمالي كانغ سام هيون الى رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع إيران في مختلف المجالات مشيراً الى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان والتي ينبغي الإستفادة منها في هذا المجال.
وقال هيون إن كوريا الشمالية مهتمة كثيراً بتطوير العلاقات مع إيران في المجال السياسي والإقتصادي والدفاعي.
وأشار الى أمريكا مصدر إنعدام الإستقرار والأمن في مختلف مناطق العالم معلناً دعم كوريا الشمالية لإيران في مواجهتها لهيمنة الإمبريالية الأمريكية وتدخلاتها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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