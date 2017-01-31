ووصف بورمحمدي في كلمة له اليوم الثلاثاء في مؤتمر النفط2017، وصف الاستثمار الاجنبي في البلاد بانه ناجح معلنا عن المصادقة علي 134 مشروعا استثماريا في البلاد.

وتطرق بور محمدي الي السبل الكفيلة لرفع الموانع من امام الاستثمارات في قطاع النفط، وقال تم تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع تضم ممثلين عن البنك المركزي ومدير منظمة التخطيط والميزانية في شؤون التخطيط وممثل منظمة الاستثمار الاجنبي.

واعلن عن انتاج 132 الف برميل من المكثفات الغازية في العام الايراني المقبل حيث يتوقع ازديادها الي 190الف برميل.

وتاكيدا علي حاجة صناعة النفط الي الاستثمارات أشار بورمحمدي الي امكانية توفير مواردها المالية عبر المصادر الاجنبية والصناديق الاستثمارية وسوق رأس المال والبنوك والشركات الاجنبية والداخلية الخاصة.