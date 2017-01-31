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رقم الخبر: 186247 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 18:10 الاقسام: اقتصاد  
مساعد وزير النفط: تبددت العراقيل بتنفيذ الإتفاق النووي
خلال مؤتمر (النفط 2017)

مساعد وزير النفط: تبددت العراقيل بتنفيذ الإتفاق النووي

أعلن مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارة، أمير حسين زماني نيا، ان ايران لا تعاني في الوقت الراهن من مشاكل قانونية كثيرة على صعيد التجارة الدولية وقد تبددت العراقيل بتنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة بين ايران ومجموعة (5+1).

واستدرك زماني نيا، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر (النفط 2017) الذي واصل أعماله لليوم الثاني على التوالي في طهران، بأنه هناك بعض المشاكل السياسية، ولكنه يتوقف الأمر على القطاعين الخاص والعام في طريقة تعاطيهما مع هذه المشاكل. وأشار الى اجتماع عقد في نهاية كانون الأول 2016 حول الاتفاق النووي، منوهاً الى أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا التي تحظى بأهمية بالغة، موضحاً بأنه اذا فرض الحظر من جديد على ايران فانها لن تكون ملزمة بإعادة التزاماتها المالية تجاه الشركات في الوقت الذي يعاد فيه فرض الحظر عليها وانما بإمكانها أن تعيد الأموال فيما بعد.

وتطرق زماني نيا الى ما تتميز به ايران في قطاع الاستثمارات الأجنبية، معتبراً ان الموقع الجغرافي لإيران وانخفاض اسعار الطاقة والكفاءات الانسانية الفعالة والقدرة على التنافس واستقرار البلاد وامنها المستتب كلها عناصر جذب للمستثمر الأجنبي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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