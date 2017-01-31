أكد وزير الصناعة التشيكي، يان ملاديك، ان بإمكان طهران وبراغ أن تتبادلا الإستثمارات فيما بينهما، وقال: نظراً للتعاون الطيب بين اللجان والغرف التجارية للبلدين، فان بإمكان طهران وبراغ أن تكملا إقتصاد بعضهما البعض.

وفي كلمة له خلال المؤتمر التجاري الإيراني-التشيكي المشترك الذي عقد في العاصمة التشيكية براغ يوم الإثنين، أشار ملاديك إلى تاريخ العلاقات بين البلدين والذي يعود إلى القرن السادس عشر الميلادي، وقال: ان التعاون بين البلدين سيكون مفيداً لهما وإن تطوير هذه العلاقات سيسهم في تطوير العلاقات مع باقي الدول أيضاً.

واعتبر ملاديك إن الإمكانيات الإقتصادية التي تتمتع بها التشيك كبيرة جداً، وقال: نظراً للإمكانيات الإقتصادية الإيرانية، فان بإمكان البلدين أن يرفعا من مستوى العلاقات بينهما. وأشار إلى زيارته الأخيرة إلى طهران، وقال: إن إيران تتمتع بموارد إقتصادية كبيرة وهناك فرص كبيرة للتعاون الإقتصادي بين البلدين.

ووفقاً للإحصائيات، فان حجم التبادل الإقتصادي بين إيران والتشيك شهد خلال الأشهر 11 من عام 2016 نمواً بـ25 بالمائة ووصل إلى 59 مليوناً و139 ألف دولار، فيما كان في الفترة المشابهة من العام 2015، 47 مليوناً و433 ألف دولار.

هذا وانطلقت أعمال المؤتمر التجاري بين إيران والتشيك بمشاركة 130 من رجال الأعمال والإقتصاديين في البلدين في مقر وزارة الصناعة التشيكية بالعاصمة براغ. وشارك في المؤتمر، الذي انطلقت أعماله يوم الإثنين، مسعود خانساري رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، ويان ملادك وزير الصناعة والتجارة التشيكي، ويروسلاف هاناك رئيس إتحاد الصناعة، وفلاديمر دلوهي رئيس غرفة التجارة التشيكية وأكثر من 100 إقتصادي تشيكي.

هذا وسيزور الوفد الإيراني بعد ذلك الدنمارك ويشارك هناك في الإجتماعات الإقتصادية المقررة بين الجانبين.