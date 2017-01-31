أعلن رئيس اللجنة المشتركة للتعاون بين ايران وروسيا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمود واعظي، إن حجم التعاون التجاري بين ايران وروسيا سجل نمواً بنسبة 45 في المئة منذ العام السابق.

وأوضح واعظي، اليوم الثلاثاء، في حديث للمراسلين في مطار بوشهر (جنوب البلاد): انه تم التوقيع على عقد مع روسيا ينص على إنشاء أربعة وحدات لإنتاج الطاقة في بندرعباس بقيمة تبلغ مليار دولار. وتابع قائلاً: ان روسيا تعد سوقاً مزدهرة لتصدير منتجات الألبان والخضروات والفواكة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع اتحاد أوراسيا الاقتصادي، أشار واعظي الى إجراء الجولة الأولى من المحادثات بين ايران وروسيا وأرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان قبل أسبوعين، وأضاف: من المقرر أن تجري الجولة الثانية من هذه المحادثات قريباً، معلناً انها ستركز على التعريفة التفضيلية لتصدير السلع الايرانية الى هذه الدول. وأضاف: انه سيتم تصدير التمر والثروات السمكية من بوشهر الى روسيا على أساس تطبيق التعريفة التفضيلية .وتابع قائلاً: ان وزارة الاتصالات تعمل على توفير الأرضية لتصدير المحاصيل المنتجة في بوشهر الى الإمارات العربية المتحدة وجمهورية آذربايجان وتركيا وروسيا وماليزيا وأندونيسيا والفلبين .