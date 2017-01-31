قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية: ان الحكومة تعمل بكل ما لديها لتحقيق الاقتصاد المقاوم، مؤكداً ان القطاع الخاص سيكون له حضور فاعل في تطبيق سياسات الاقتصاد المقاوم.

وأضاف الرئيس حسن روحاني اليوم الثلاثاء، لدى افتتاحه أكبر مصنع لغربلة الغلال في الشرق الاوسط في مدينة ساوجبلاغ بمحافظة ألبرز (غرب طهران): ان هذا المصنع استطاع أن يوفر 6 آلاف و500 فرصة عمل دائمة.

وهنأ الرئيس روحاني بحلول عشرة الفجر المباركة، قائلاً: ان أبناء الشعب لبوا نداء قائدهم العظيم في عام الاقتصاد المقاوم وان الحكومة تعمل بكل ما لديها لتحقيق أهداف الاقتصاد المقاوم. وأوضح رئيس الجمهورية انه سيتم خلال عشرة الفجر المباركة تدشين نحو المئات من المشاريع في مختلف أنحاء البلاد.

ووصف الرئيس روحاني مصنع (زر) بالمهم للغاية، وقال: ان المصنع يعد من المصانع الأولى القادرة على تبديل الذرة الى السكر السائل الذي سيتم استهلاك جزء منه محلياً، فيما سيصدر الفائض منه الى الخارج.

هذا وافتتح رئيس الجمهورية مشروع إنتاج الألياف الزجاجية في محافظة ألبرز (غرب طهران) عبر الفيديو كونفرانس. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع الذي تم افتتاحه في مدينة اشتهارد خمسة أطنان سنوياً، فيما تبلغ كلفته 18 مليار دولار حيث انه يوفر فرص العمل لأربعة عشر شخصاً.

يذكر أن افتتاح هذا المشروع تم بالتزامن مع الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية. ورافق الرئيس روحاني في هذه الزيارة وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا نعمت زادة.