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رقم الخبر: 186243 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 18:05 الاقسام: اقتصاد  
تدشين سفينة "كاتاماران" التجارية محلية الصنع جنوب إيران
في ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية

تدشين سفينة "كاتاماران" التجارية محلية الصنع جنوب إيران

أعلن حاكم خرمشهر (جنوب غرب ايران) عن تدشين سفينة تجارية (كاتاماران) محلية الصنع في أيام عشرة الفجر (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية).

وقال ولي الله حياتي، في تصريح للصحفيين يوم الاثنين: ان 6 مشاريع إعمارية سيبدأ العمل بها خلال عشرة الفجر والتي تقدر كلفتها نحو 170 مليار تومان و7 ملايين دولار. وأضاف: ان هذه المشاريع ستثمر عن صنع 763 فرصة عمل في المنطقة، حيث ان بعضها يرتبط بالمدن، فيما يرتبط بعضها الآخر بإعمار المناطق القروية منها في البنى التحتية ومد طرق وتشييد حدائق عامة وتشييد مخازن في الموانئ. وتابع: ان سفينة كاتاماران كلف بناءها نحو 7 ملايين دولار.

ولفت حياتي الى أن مشروع مد طريق سريع بين أهواز (عاصمة محافظة خوزستان) وميناء خرمشهر في المحافظة (نحو 120 كيلومتراً) قد دخل حيز التنفيذ.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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