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رقم الخبر: 186242 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 18:01 الاقسام: محليات  
رئيس الجمهورية يكلّف وزارتي الخارجية والزراعة لمواجهة ظاهرة الغبار والاتربة

رئيس الجمهورية يكلّف وزارتي الخارجية والزراعة لمواجهة ظاهرة الغبار والاتربة

قالت مساعدة رئيس الجمهورية، رئيسة مؤسسة الحفاظ عن البيئة السيدة معصومة ابتكار ان الرئيس روحاني كلف خلال اجتماع مجلس الوزراء وزارتي الجهاد الزراعي والخارجية بشان ظاهرة الغبار والاتربة في محافظة خوزستان.

واوضحت ابتكار، ان الرئيس روحاني اوعز الى وزير الجهاد الزراعي بالتسريع في عمليات غرس الشتائل في مراكز انتشار الاتربة والغبار بمحافظة خوزستان.
كما لفتت المسؤولة الايرانية الى ايعاز رئيس الجمهورية الى وزير الخارجية الايراني بمتابعة خاصة للقضايا الثنائية بين ايران والعراق في هذا الخصوص.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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