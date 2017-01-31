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رقم الخبر: 186241 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 18:04 الاقسام: اقتصاد  
منع دخول الإيرانيين للولايات المتحدة لن يؤثر على التجارة الخارجية للبلاد
مساعد وزير الصناعة، مشيراً إلى أن القرار يتعلق بمرور الأشخاص:

منع دخول الإيرانيين للولايات المتحدة لن يؤثر على التجارة الخارجية للبلاد

أكد مساعد وزير الصناعة الايراني، محمد رضا فياض، ان منع دخول الإيرانيين إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية لن يؤثر على التجارة الخارجية للبلاد، مشيراً إلى أن قرار المنع يتعلق بمرور الأشخاص ولا يرتبط بالتبادل التجاري الإيراني.

وفي تصريح له يوم الإثنين، قال فياض: ان السياسة الأمريكية الجديدة المتعلقة بمنع دخول المواطنين الإيرانيين إلى هذا البلد مؤشر على العداء للشعب الإيراني، هذا فيما كان هؤلاء يرفعون شعار الدفاع عن الشعب الإيراني. وأضاف: ان العالم لا ينتهي عند أمريكا وإن هذا الموضوع لا يشكل مشكلة بالنسبة لنا.

وأشار فياض إلى أن سياسة أمريكا الجديدة لا تؤثر بأي شكل على التجارة الإيرانية وإن الأضرار ستلحق بالولايات المتحدة نفسها. ولفت إلى أن القارة الآسيوية تحتل المرتبة الأولى في تجارة إيران الخارجية، فيما تأتي القارة الأوروبية في المرتبة الثانية.

وقال مساعد وزير الصناعة: انه وبعد الإتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية فتحت أوروبا أبوابها أمام إيران، مشيراً إلى أن لدى إيران تعاوناً جيداً مع القارة الأوروبية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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