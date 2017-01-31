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رقم الخبر: 186239 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 18:14 الاقسام: دوليات  
القبض على 3 دواعش في ماليزيا

القبض على 3 دواعش في ماليزيا

أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر أمني ماليزي، بأن شرطة ماليزيا احتجزت 3 أشخاص مشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفة أن أحد المشتبه بهم عمل في "الخطوط الجوية الماليزية".

وقال المفتش العام للشرطة: إن المشتبه بهم، وهم مواطنان ماليزيان وآخر إندونيسي، احتجزوا أثناء عمليات أمنية جرت بين 27 و29 يناير/كانون الثاني.

وعلى حد قوله، فإن أحد المواطنين الماليزيين نشر على حسابه في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي خطة لتنفيذ تفجير في العاصمة كوالا لبمور.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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