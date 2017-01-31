زادت واردات أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني في آسيا إلى أكثر من المثلين في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة مع الشهر ذاته قبل عام، وذلك للشهر الثالث على التوالي مع ارتفاع مشتريات كوريا الجنوبية‭‭‭ ‬‬‬إلى سبعة أمثالها وواردات الهند لأكثر من ثلاثة أمثال.

وأظهرت بيانات حكومية وأخرى لتتبع السفن أن أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني في آسيا وهم الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان استوردوا 89ر1 مليون برميل يومياً الشهر الماضي. لكن الواردات انخفضت للشهر الثاني على التوالي من مستوى الذروة البالغ أقل قليلاً من مليوني برميل يومياً في أكتوبر/ تشرين الأول وهو أعلى مستوى منذ عام 2010 على الأقل، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

وجرى إعفاء إيران من إتفاق أبرمته أوبك في يناير/ كانون الثاني لتقليص الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل يومياً وهو ما يصب في صالح طهران التي قالت إنها تحتاج إلى استعادة حصتها السوقية التي فقدتها في ظل الحظر الغربي الذي استهدف برنامجها النووي. وعلى مدى أول عام كامل منذ رفع الحظر عن طهران، عززت إيران الصادرات إلى أكبر زبائنها في آسيا بنحو 60 في المئة إلى 63ر1 مليون برميل يومياً.

وكانت مصادر بالقطاع قالت إن إيران تعرض خصومات على مشتري النفط مقابل زيادة مشترياتهم. ونشرت وزارة التجارة اليابانية، يوم أمس، بيانات رسمية تظهر أن واردات البلاد من النفط الإيراني قفزت أكثر من 40 في المئة إلى 246 ألفاً و243 برميلاً يومياً في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وارتفعت واردات الصين 30 بالمئة إلى 689 ألفاً و530 برميلاً يومياً، مما يشير إلى أن البلاد استعادت مركز الصدارة بعدما اشترت كميات أقل من الهند على مدى ثلاثة أشهر متتالية. وزادت واردات الهند إلى 546 ألفاً و600 برميل يومياً، بينما قفزت مشتريات كوريا الجنوبية إلى 410 آلاف و387 برميلاً يومياً.