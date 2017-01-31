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رقم الخبر: 186236 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 18:03 الاقسام: اقتصاد  
حوسبة إجراءات التخليص الجمركي بين إيران وآذربايجان

حوسبة إجراءات التخليص الجمركي بين إيران وآذربايجان

أعلنت الجمارك الإيرانية عن إنطلاق التعامل الإلكتروني للمعلومات الجمركية مع جمهورية آذربايجان، وذلك لتسريع عملية تخليص البضائع التجارية بين البلدين.

وأفاد موقع الجمارك الإيرانية على الإنترنت، يوم الإثنين، إلى أن المعلومات المتعلقة بالتخليص الجمركي للبضائع المصدرة والمستوردة في جمرك أحد البلدين ستكون مقبولة لدى جمارك البلد الآخر. وذكر الموقع إنه ومع هذا الإجراء الذي يأتي في إطار إيجاد بوابة حدودية مشتركة بصورة إفتراضية يمكن التعريف برجال الأعمال الإقتصاديين بصورة آلية (A.E.O) وتقديم التسهيلات الخاصة بالبضائع وتسريع عملية التبادل التجاري.

ويأتي الإجراء في إطار إيجاد ممر جمركي أخضر بين إيران وروسيا وذلك لتسهيل الإجراءات الجمركية بين الدول الموقعة على إتفاقية التعاون الجمركية. هذا وكانت الجمارك الإيرانية قد وقعت إتفاقية مع كوريا الجنوبية وتركيا بهذا الخصوص، حيث بدأت المراحل التنفيذية لها. كما وقعت الجمارك الإيرانية مذكرة تعاون مشتركة مع كل من الصين وكوريا الجنوبية وروسيا وجمهورية آذربايجان وتركيا وقرغيزستان وأفغانستان لحوسبة تبادل السلع الجمركية.

يذكر أن إتفاقية حوسبت تبادل المعلومات بين الجمارك الإيرانية والجمارك الآذربايجانية تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس روحاني إلى العاصمة باكو في أغسطس/ آب الماضي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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