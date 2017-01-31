أعلنت الشرطة الكندية أن القضاء وجه تهمة القتل العمد إلى الطالب الجامعي ألكسندر بيسونيت (27 عاما) المتحدر من كيبيك والذي يعتنق أفكارا قومية وذلك لتنفيذه هجوما مسلحا على مسجد في المدينة أسفر عن مقتل ستة مسلمين.

وقالت الشرطة إنه إضافة إلى تهمة قتل ستة أشخاص عمدا، وجهت إلى الموقوف تهمة الشروع بقتل خمسة أشخاص لا يزالون في المستشفى بحالة حرجة، مشيرة إلى أن "هناك مداهمات جارية ونأمل الحصول على الدليل" الكافي لتوجيه تهمتي "الإرهاب" والنيل من الأمن القومي إلى الطالب.

من جهتها أكدت جامعة لافال القريبة من المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك الذي تعرض للهجوم أن "المشتبه به الذي اعتقل لصلته بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف المركز الثقافي الاسلامي في كيبيك" هو أحد طلابها ويدرس في كلية العلوم الاجتماعية.

وتم توجيه الاتهام إلى الموقوف بعدما مثل مساء الاثنين أمام قاض مخفورا وقد ارتدى زيا أبيض.

وأعلن الدرك الملكي الكندي أن حوالى 80 شرطيا لا يزالون في الميدان يتابعون التحقيقات.

وكانت الشرطة أعلنت أن بيسيونيت نفسه اتصل بها بعد نصف ساعة من تنفيذه الهجوم لتسليم نفسه.

ومن المقرر أن يمثل المتهم مجددا أمام المحكمة في 21 فبراير في جلسة يوجه خلالها المدعي العام التهم رسميا إليه.

وكانت الشرطة أعلنت في بادئ الأمر أنها اعتقلت مشتبها به ثانيا مغربي الأصل، إلا أنها ما لبثت أن أكدت براءته من الهجوم.

من جهة ثانية أعلن المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك أن القتلى الستة هم جميعا كنديون مزدوجو الجنسية.

وقال نائب رئيس المركز محمد العبيدي: إن القتلى هم مغربي وجزائريان وتونسي وغينيان تترواح أعمارهم بين 39 و60 عاما.

*لحظات الرعب والموت بلسان أحد المصلّين

ذعر وصرخات ودعوات تضرع تسابق أصوات الرصاص.. هذا ما حدث مع اللحظات الأولى لـ "مذبحة كيبيك"، كما يرويها عابدي وهو أحد المسلمين الذين نجوا من الهجوم الذي استهدف مسجدا في مقاطعة كيبيك الكندية يوم الأحد وقتل فيه 6 أشخاص.

وقال عابدي، الذي لم يكشف عن اسمه الكامل لرويترز: إن أول ما لفت أنظارهم صيحة "الله أكبر" التي جاءت من ناحية مدخل المسجد.

وأضاف أن المهاجم بعد ذلك أطلق سيلا من الطلقات العشوائية مع شخص آخر باتجاه المصلين، لافتا إلى أن "نبرة صوت الشخص تؤكد بأنه لم يكن مسلما لأنها مختلفة عن شخص يتكلم العربية أو يمكنه قراءة القرآن".

يذكر أن هذا الشاهد قال إن رجلين هاجما المسجد، بينما تؤكد الشرطة أن شخصا واحدا هو من نفذ الهجوم ويدعى ألكسندر بيسونيت.

وأضاف عابدي، الطالب البالغ من العمر 22 عاما "التفتنا جميعا، وعند ذلك بدأوا بإطلاق النار". وقال إنه نجا من 3 رصاصات مررن فوق رأسه.

وتابع: الكل ارتمى على الأرض، لكن الأشخاص الذين كانوا واقفين لأداء الصلاة، بينهم اثنان في نفس الصف الذي كنت فيه، أصابتهما الطلقات.

وأوضح أن المصلين جميعا تمددوا على الأرض وأخذوا يتضرعون لله لينجيهم من المذبحة، فيما خشي هو من صعود المهاجمين للطابق العلوي حيث تجمع النساء والأطفال.

يشار إلى أن السلطات وجهت يوم الاثنين، إلى ألكسندر بيسونت، 6 تهم بالقتل العمد، و5 تهم بالشروع في القتل بسلاح مصنف بأن استخدامه مقيد.

وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين، ووصفه رئيس الوزراء جاستن ترودو بأنه عمل إرهابي.