لم يمضي على إقالة ترامب للقائمة بأعمال وزير العدل "سالي ييتس" لرفضها تنفيذ المرسوم الرئاسي للهجرة ساعة واحدة، حتى لحقها إقالة المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك "دانيال راغسديل".

فيما يبدو أن ترامب حازم بشدة على تنفيذ قراراته، وإقالته لمسؤولين كبيرين في وزارتي العدل والهجرة خير دليل على ذلك، بل وستكون بمثابة رسالة تأكيد منه لأعضاء حكومته على ضرورة إلتزامهم بتنفيذ أوامره.

وجاءت إقالة وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قرارات ترامب التنفيذية المتعلقة بمنع رعايا 7 دول الدخول إلى أمريكا ووقف استقبال اللاجئين، حيث أعلن البيت الأبيض في تغريدة على حسابه في "تويتر"، عن إقالة "سالي ييتس" التي تعد أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية وتعيين "دانا بوينتي" المدعي العام للمقاطعة الشرقية لولاية فرجينيا مكانها.

اتهام بالخيانة

واتهم البيت الابيض وزيرة العدل بالخيانة قائلا في بيانه: خانت "سالي ييتس" وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة، مضيفا أن الرئيس ترامب، أعفى ييتس من مهامها وعين المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز في منصب وزير العدل.

يذكر أن وزيرة العدل "ييتس" تولّت في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، منصب نائبة وزير العدل، وآل إليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق.

وجاءت إقالة ييتس بعد نشرها تعميما تطلب فيه من المدعين العامين عدم تطبيق قرار ترامب المثير للجدل بشأن منع رعايا 7 دول عربية من السفر لامريكا. وقالت ييتس معلّقة: مسؤوليتي لا تكمن في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا، فحسب، بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع.

من جانبه قال "ستيفن ميلر" المستشار السياسي لترمب لتلفزيون "إم. إس. إن. بي. سي": أعتقد أن هذا دليل آخر على مدى تسييس نظامنا القانوني.

تحدى ترامب ورحل

وأما الإقالة اللاحقة فقد كانت من نصيب المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك "دانيال راغسديل" الذي أقاله ترامب يوم الثلاثاء بعد ساعة من إقالة وزير العدل وعين مكانه "توماس هومان".

وردّ وزير الأمن الداخلي "جون كيلي" في بيان على إقالة وزير الهجرة لم يعلل فيه سبب إقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك أوباما: إن تعيين هومان سيساهم في ضمان أننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية.

وكان قد وقع ترمب أمراً تنفيذيا لمنع دخول لاجئي سبعة دول إلى امريكا، وفرض بموجبه خصوصاً حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظراً لمدة ثلاثة أشهر على دخول رعايا 6 دول أخرى وهي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، حتى ممن لديهم تأشيرات، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.