وقال غلامرضا سليماني، اليوم الثلاثاء، في مراسم إفتتاح المعرض الثاني لقدرات الصناعات الصغيرة والمناطق الصناعية في مدينة قزوين: ان ايران شهدت نمواً ملحوظاً في قطاع الصناعات، حيث وصل رقم النمو الصناعي خلال العام الإيراني الجاري إلى 2ر4%. وصرح: إننا نعتقد أن حجم منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يرتفع لكي يستخدم لتصديرها إلى دول العالم وللمنافسة مع السلع الأجنبية.