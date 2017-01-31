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|رقم الخبر: 186233
|تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017
|الوقت: 18:02
|الاقسام: اقتصاد
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تصدير 6ر1 مليار دولار من منتجات الصناعات الصغيرة الإيرانية
أعلن نائب قطاع الصناعات الصغيرة والمناطق الصناعية في إيران عن تصدير 9ر1 مليار دولار من منتجات الصناعات الصغيرة خلال الأشهر التسعة الماضية.
وقال غلامرضا سليماني، اليوم الثلاثاء، في مراسم إفتتاح المعرض الثاني لقدرات الصناعات الصغيرة والمناطق الصناعية في مدينة قزوين: ان ايران شهدت نمواً ملحوظاً في قطاع الصناعات، حيث وصل رقم النمو الصناعي خلال العام الإيراني الجاري إلى 2ر4%. وصرح: إننا نعتقد أن حجم منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يرتفع لكي يستخدم لتصديرها إلى دول العالم وللمنافسة مع السلع الأجنبية.
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