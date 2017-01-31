والسبب يكاد يكون مشتركاً، وهو أزمة الانسان في كلا المجتمعين، وإن كانت بشكل أكبر وأعمق في أمريكا. والتي أوجدت بطبيعة الحال، الأرضية الخصبة لحث الخطى نحو النتاجات والمساهمات المسرحية بشكل عام.

ورغم هذا التقارب، فلا زال البعض من جهة أخرى يرى أن هناك اختلافاً بين بدايات المسرح في أوروبا وبداياته في أمريكا، هذا الاختلاف انصب بشكل أساس في التركيبة الخاصة للمجتمع الامريكي، الذي أثر على الحركة المسرحية وكذلك الأدبية بصورة عامة. لكن يمكن القول إن لقسوة الحياة وعذابات الانسان الفقير، ونتيجة العنف والفوضوية، نظراً للبؤس الشديد الذي رافق حياته، كان السبب وراء لجوء الكتاب وبقية الفنانين المحدثين في أمريكا، الى التركيز على المسرح الثوري والمسرح الساخر، سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي منه.

ومن هنا كانت المهمة التي واجهها الكتاب كبيرة جداً، خاصة تينيسي وليامز ويوجين أونيل وآرثر ميلر وروبرت شيروود وغيرهم من كبار كتاب المسرح الأمريكي. لكن يأتي على رأسهم "يوجين أونيل" الذي يعتبر وكما قال عنه "جورج جان ناثان": إنه أول مسرحي يخوض بمفرده مستنقعات الدراما الامريكية الموحشة، فاُطلق إثر ذلك على مسرحه، مسرح أونيل المأساوي.

لقد حاول أونيل أن يعالج من خلال أعماله المسرحية بعض الحالات الاجتماعية التي كانت ولا زالت سائدة في المجتمع الامريكي، ألا وهي الفساد الاخلاقي. ففي مسرحية "الحداد يليق بألكترا"، نرى الصورة الحقيقية لأخلاق المجتمع وانحطاط العلاقات حتى أحياناً بين أفراد الاسرة، قد أججت في نفس أونيل غضبه لكي يصرخ بوجه بشاعة العلاقات الاجتماعية تلك، فعرض بكل جرأة على مسرحه جزءاً من تلك الأخلاق البذيئة والمألوفة أحياناً في المجتمع الغربي، عندما تحب على سبيل المثال، الام ابنها، والابنة تحب أباها، أو الأخت أخاها، أو تقتل الزوجة زوجها.

ذات الشيء نجده يتكرر في مسرحية "قطة على سطح صفيح ساخن"، عندما حاول الكاتب تينيسي وليامز أن يبرز التفكك الذي أصاب إحدى الأسر الغنية، وما جرى للابن وللزوجة من مشاكل أدت بعد ذلك الى تدهور حياتهما وحياة الاسرة كلها. فكانت هذه الاسرة نموذجاً حياً حاول الكاتب أن يرسم من خلالها صورة حقيقية عن باقي الاسر الامريكية التي أصابها ذات التفكك وذات التدهور.

أما عن الفقر، فقد ركزت نصوص هؤلاء الكتاب عنه بكثرة، وما خلفه من مآسي وحالات تشرد وجريمة وسرقة وغيرها. مثل مسرحية "فقراء نيويورك"، التي لجأ فيها المؤلف إلى إضفاء طابع الواقعية على المسرح، فأصبحت فيما بعد، "هذه الواقعية" العلامة الفارقة والمميزة للمسرح الامريكي عن المسرح الاوروبي.

نفهم من هذا، أن المادة التي كان يبحث عنها كتاب المسرحيات، كانت موجودة، والتي في نفس الوقت قد منحت هذه المادة الخام (الواقع)، الفرصة الذهبية للكتاب لأن يلجوا عالم الشهرة من أوسع الأبواب. فكتب ويليامز الشعر والقصة القصيرة والرواية. وكانت كتاباته بمثابة صراع بينه وبين الحياة المزيفة التي حوله، فعلى الرغم مما قيل بحقه سوءاً وسلباً بسبب أسلوبه القاسي في تعرية الواقع أمام المشاهدين، إلا أنه انكب على مواصلة ابداعاته الفنية لإيمانه وولعه بذلك، وهو يرد على تلك الاتهامات بكل جرأة ووضوح قائلاً: إن أشد ما نحتاج إليه هو مبادئ أخلاقية جديدة.

لقد ساهمت أغلب النتاجات الأدبية والمسرحية على وجه الخصوص في أمريكا، في إظهار الوجه الحقيقي للعلاقات الاجتماعية والاخلاق السائدة، هذا من جانب، أما من جانب آخر، فبعد أن تعرض المجتمع الامريكي أسوة بباقي المجتمعات التي تضررت بالحرب العالمية الثانية، الى نكبات عديدة وتداعيات، إنهارت بسبب ذلك أسس العقل والمنطق في كثير من التعاملات الحياتية، سواء بين الأفراد أنفسهم، أو بين الأفراد والحكومة، مما ولد شعوراً بالضياع لدى عامة المواطنين، واحساسهم بالضعف أمام تلك التداعيات وتلك النكبات.

هذا الحال، كان باعثاً قوياً لأزمة اجتماعية جديدة، خلّفت على ضوئها صراعات فكرية، تمخض عنها خاصة على الصعيد الادبي، نتاجات، هي الأخرى كانت بمثابة حلقة وصل مكملة أو مساهمة إن صح التعبير، في سلسلة حلقات التواصل الإبداعي الفني والمسرحي في أمريكا. فأبرزت تلك النتاجات حقيقة معاناة النفس الانسانية وشعورها بانتفاء المعايير في بلد الحرب والدمار، وما نجم عنها من مآسي الوحدة والغربة وفقدان الاحساس بالآخرين.

ففي مسرحية "المغنية الصلعاء" على سبيل المثال، يركن المؤلف مشاهده في زاوية ضيقة، ليحاصره بحقيقة الضياع والتهميش التي تصيبه دون أن ينتبه، حين يجعله في مواجهة حوار بين زوجين لا يعرف أحدهما الآخر، على الرغم من أنهما يعيشان تحت سقف واحد. وهذا ما يؤكد حالة الوحدة والغربة التي أشرنا إليها:

الزوج: استميحك عذراً يا سيدتي، يبدو لي، إن لم أكن مخطئاً، فأنني قد رأيتك في مكان ما من قبل.

الزوجة: أنا أيضاً يا سيدي، يبدو لي أنني قابلتك في مكان ما من قبل.

الزوج: هل يمكن أن أكون قد لمحتك في بوسطن ؟

الزوجة: ممكن جداً يا سيدي لأنني قد نشأت فيها، ولكني لا أتذكر أنني لمحتك هناك.

هذه الأعمال المسرحية قد أثبتت علو كعب المسرحي الامريكي بسبب ما يحصل على أرض الواقع، وبالذات للفقراء من البيض أو من السود، مثلما أثبتت حقيقة هذا الواقع الذي تعيشه الاسر الامريكية في ظل الانظمة التي تدعي الديمقراطية وتدعي الانسانية.



