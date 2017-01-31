وقال العميد سنائي راد، رداً على تصريحات تيريزا ماي المعادية لإيران "للمرة الثانية ترتكب تيريزا ماي خطأ سياسي .. على ما يبدو أن هذه التصريحات هي ايماءة سياسية لاستعراض القوة وكذلك لإبتزاز بعض دول المنطقة وإيجاد سوق لبيع الأسلحة.

وأشار العميد سنائي راد إلى المشاكل الإقتصادية لبريطانيا قائلا: الظروف السيئة لإقتصاد هذا البلد دفعت الشعب البريطاني إلى النأي بنفسه عن السياسات السابقة لبلاده.

وتابع المساعد السياسي لحرس الثورة الإسلامية بالقول: إن بريطانيا في مثل هذه الظروف تسعى لإحداث التوترات في المنطقة حيث تحظى هذه الدولة بتجربة طويلة في هذا المجال، إضافة إلى كون هذه الخطوة محاولة لفتح المجال أمام الدور الأمريكي للتعامل مع الأزمات والمخاوف الأقليمية.





