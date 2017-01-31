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رقم الخبر: 186231 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: محليات  
المساعد السياسي للحرس الثوري: بريطانيا تسعى لإحداث التوترات في المنطقة
رداً على تصريحات تيريزا ماي

المساعد السياسي للحرس الثوري: بريطانيا تسعى لإحداث التوترات في المنطقة

أكد المساعد السياسي لقائد حرس الثورة الإسلامية العميد رسول سنائي راد أن بريطانيا تسعى لإحداث التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك رداً على التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.

وقال العميد سنائي راد، رداً على تصريحات تيريزا ماي المعادية لإيران "للمرة الثانية ترتكب تيريزا ماي خطأ سياسي .. على ما يبدو أن هذه التصريحات هي ايماءة سياسية لاستعراض القوة وكذلك لإبتزاز بعض دول المنطقة وإيجاد سوق لبيع الأسلحة.
وأشار العميد سنائي راد إلى المشاكل الإقتصادية لبريطانيا قائلا: الظروف السيئة لإقتصاد هذا البلد دفعت الشعب البريطاني إلى النأي بنفسه عن السياسات السابقة لبلاده.
وتابع المساعد السياسي لحرس الثورة الإسلامية بالقول: إن بريطانيا في مثل هذه الظروف تسعى لإحداث التوترات في المنطقة حيث تحظى هذه الدولة بتجربة طويلة في هذا المجال، إضافة إلى كون هذه الخطوة محاولة لفتح المجال أمام الدور الأمريكي للتعامل مع الأزمات والمخاوف الأقليمية.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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