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رقم الخبر: 186230 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 17:44 الاقسام: محليات  
وزير الارشاد الاسلامي يدعو لتشكيل جبهة للمقاومة الثقافية لمواجهة التطرف

وزير الارشاد الاسلامي يدعو لتشكيل جبهة للمقاومة الثقافية لمواجهة التطرف

دعا وزير الثقافة والارشاد الاسلامي سيد رضا صالحي اميري الى تشكيل جبهة للمقاومة الثقافية لمواجهة الافكار والرؤى التكفيرية والمتطرفة الراهنة في المنطقة.

وفي تصريح للصحفيين على هامش ملتقى 515 عاما من العلاقات بين ايران وروسيا الذي اقيم بمركز الدراسات في وزارة الخارجية الايرانية اكد صالحي اميري ان الشرق الاوسط يعاني اليوم من فايروس الارهاب والتكفير رغم السيطرة النسبية عليه من خلال التعاون بين ايران وروسيا.
ودعا وزير الثقافة الايراني الى تعزيز الجهود والاستثمارات بهدف التصدي للبؤر التي تؤسس للارهاب وتعمد على نشره؛ مؤكدا امكانية السيطرة على هاتين الظاهرتين عبر البرامج الثقافية والفنية واستخدام آلاليات ذات الصلة.
ودعا صالحي اميري المسؤولين في ايران وروسيا الى الاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات بين البلدين؛ منوها الى ان انعقاد ملتقى 515 من العلاقات بين ايران وروسيا يعد خطوة جيدة في هذا الاطار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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