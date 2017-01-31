في خطوة فريدة من نوعها، راسلت المعلّمة اهل تلميذها الصغير، بعد مرور اكثر من عشرين عاماً على تقاعدها، بعدما شاهدته على التلفزيون.

وفي التفاصيل، فقد شاهدت المدرّسة (Lorly Schik 90 عاماً)، تلميذها في الروضة Cory Hepola، وهو يقدّم نشرة الأخبار على التلفزيون. وتأمّلت صورة تلاميذها في هذه المرحلة فتعرّفت على شكله.

فتفاجأت وفرحت كثيراً، وقامت بارسال رسالة الى والديه، كشفت فيها انّها لا تزال تذكره طفلاً جذّاباً بالشعر الأسود، لكنّها شعرت بالفخر فور مشاهدته على التلفزيون.

وطلبت منهما ايصال تحيّاتها الى كوري، واعلامه انّها اصبحت في سن التسعين، لكنّها تستمتع بمشاهدته يتلو الأخبار.

فما كان من كوري الّا ان توجّه الى عنوانها الجديد حاملاً باقة من الورود، حيث جلسا وعادت بهما الذكريات الى أيّام الروضة.