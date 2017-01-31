حطمت المذيعة التلفزيونية اللبنانية داليا فريفر الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من المقابلات التي تجرى خلال 12 ساعة، إذ أجرت مقابلات ماراثونية مع 91 ضيفا خلال بث حي استمر 24 ساعة.

وأجرت المذيعة الكفيفة مقابلات على الهواء مع 43 شخصية إعلامية ومن المجتمع المدني، على محطة تلفزيون لبنان الرسمية. وهلل رئيس المحطة وطاقم عمل داليا فرحاً بالإعلان الذي تم أيضاً خلال بث حي.

وقال طلال مقدسي، رئيس تلفزيون لبنان: (داليا رفعت اسم لبنان. رفعت اسمها ورفعت اسم تلفزيون لبنان). وفقدت داليا فريفر بصرها وعمرها 18 عاماً وأهدت إنجازها لشعب لبنان.

وقالت داليا والدموع تنساب على وجنتيها: (كلمة شكر مني لتلفزيون لبنان وفريق العمل). وأضافت: (أهدي نجاحي اليوم لكل إنسان بلبنان. أهديه لكل ذوي الاحتياجات الخاصة).

وذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية أن داليا فريفر فازت بجوائز أخرى، من بينها المركز الثاني في مسابقة صوت لبنان (فويس أوف ليبانون) التي تنافس فيها 500 مشارك على إجراء (أفضل مقابلة).