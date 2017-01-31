تعتبر مدينة كوبر بادي الأسترالية من أغرب المدن الموجودة حالياً في عصرنا أسفل الأرض اذ تحتوي على الكثير من المنازل والكنائس والمتاحف..

وأكدت مصادر أسترالية على أن المدينة تضم حوالي 3500 نسمة من الأشخاص الذين يحصلون على جنسية أسترالية، وأكدت أيضاً أنه تم حفرها ما بين الصخور، والسبب وراء العيش تحت الأرض هو الهروب والفرار من درجات الحرارة المرتفعة، حيث ترتفع في النهار لتصل إلى خمسين درجة مئوية، بينما في الليل تتدرج درجات حرارتها لتصل الى درجة حرارة صفر في الساعات الأخيرة من الليل.

وأكد أيضاً موقع ديلي ميل البريطاني أن مدينة كوبر بادي تقع في أقصى الشمال في المناطق الجنوبية بأستراليا، وأن المدينة كاملة بكل ما تحتاجه لتوفر الحياة فهي تضم الكثير من الكنائس والمتاحف الفنية والأثرية وأماكن للتسلية واللعب والرفاهية والكثير من السائحين الوافدين لزيارة هذه المدينة لتجربة الحياة تحت الأرض ولهذا السبب قام الأستراليون ببناء فنادق سياحية لكي يوفروا راحة جميع السياح.

تم بناء هذه المدينة بالطين، مناخها مختلف تماماً عن المناخ الخارجي. وأكد أيضا الموقع على أن مصدر الدخل الخاص بالمدينة هو مد جميع العالم بحجر مهم وهو حجر الأوبال وهو من الأحجار المهمة في العالم .

والجدير بالذكر أن هذه المدينة تعيش حياتها بشكل طبيعي للغاية، فتستمد مصدر الغذاء من الغابات والحدائق المزروعة داخل المدينة، ويتم الحصول على المياه من خلال المياه الجوفية المتواجدة في باطن الأرض في المدينة.