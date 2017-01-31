في إحدى مزارع فرويتا بولاية كلورادو الأمريكية، عام 1945، بدأ يوم عمل طبيعي عند ليود وزوجته كلارا، الذين يملكون مزرعة صغيرة يعتاشان منها، حيث يقومان بذبح بعض الدجاجات وبيعها في السوق، وكان الزوج (ليود) يتولى مهمة الذبح، بينما تتولى الزوجة (كلارا) مهمة التنظيف، وحدث الأمر العجيب، وتفاجأوا بردة فعل غريبة من إحدى الدجاجات عندما أقدما على ذبحها.

فعندما قام (ليود) بذبح الدجاجة وقطع رأسها، لم تمت، بل ظلت تركض أمامهما والدم يسيل منها، ورأسها منفصل عن جسدها، وهو ما أثار إستغراب ليود وزوجته على هذا الأمر الغريب والعجيب، وبعدها قررا أن يضعاها في قفص مخصص للطعام خلال فترة الليل، وعندما استيقظا في اليوم التالي وجدوا الدجاجة واقفة بدون رأس وحيّة، وهو ما أثار دهشتهما واستغرابهما من هذا الأمر العجيب.

الأمر الذي جعل (ليود) يستغل هذا الأمر العجيب لصالحه، فكان يقوم بإصطحاب هذه الدجاجة المفصول رأسها عن جسدها إلى الأسواق والقيام بالمراهنة عليها، ولكي يريهم ان دجاجة مقطوعة الرأس وما زالت على قيد الحياة، وجنى من هذا الأمر الكثير من الأموال، وبعدها انهالت عليه العروض لاصطحاب الدجاجة ذو الرأس المقطوع لأخذها في جولات استعراضية، وهو ما جعلهما يكسبان الكثير من الأموال، وقاما بتكبير مزرعتهم وشراء معدات حديثة، بحسب ما قاله موقع (سكوب هوب). وأطلق الزوجان إسم (طمايك) على الدجاجة، حتى تصبح أشهر دجاجة على وجه الأرض تعيش بدون رأس، وكانا يقومان بجولات عديدة في العديد من البلدان، لعرض هذه الأشياء الخارقة، وحتى يثبت أن هذا الأمر لكثير من الناس ليست عبث، وإنما حقيقة، وقد نشرت مجلة (تايم) و(لايف) وقتها عن تلك القصة.

ويتساءل الجميع، كيف تعيش هذه الدجاجة بدون رأس، الأمر الذي يندهش له الكثير منا، وكيف تصمد كل هذه المدة، فلم يكن لديها المنقار الذي تتناول به الطعام، بل والأغرب من ذلك كيف كانت تتنفس، وهو ما يعني أن هلاكها محتوم وسريع لإنعدام التغذية، ولكن ليود أبى أن يترك الدجاجة تتعذب، فقد كان يستخدم قطرة لإطعام الدجاجة، وكان يقوم بتنظيف القصبة الهوائية حتى تستطيع أن تتنفس قدر الإمكان، ولكن لم تصمد طويلاً، فخلال الفترة التي سافرا فيها إلى ولاية أريزونا، سمعا صوت الدجاجة وهي تصيح بصوت عالي وغريب، حينها تذكرا أنهم نسيا الأدوات التي كانا ينظفان بها القصبة الهوائية للدجاجة، فلم تستطع التنفس بشكل طبيعي، ولم تفلح محاولاتهم لإنقاذ الدجاجة، وماتت عام 1947، بعد أن صمدت 18 شهراً بدون رأس.