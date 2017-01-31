انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للسيد اندريه بونيو يبدو فيها وكأنه (يمشي على الماء) بالقرب من منزله في ميشيغان الأمريكية على طول شاطئ بحيرة تشارليفويكس المتجمدة.

فقد استيقظ اندريه بعد ليلة باردة ليجد البحيرة التي تقع بالقرب من مدينة بوين وهي متجمدة ونقية بشكل غريب للغاية. فنزل إلى الشاطئ للتحقق من الأمر حاملاً معه معولاً لإختبار مدى عمق الجليد، فوجد أن سماكته تبلغ حوالي بوصتين، وفقا لتقارير ناشيونال جيوغرافيك.

يذكر أن هذه الظاهرة ليست غريبة للغاية بالنسبة للسيد اندريه، حيث شهد حدوث مثل هذا الأمر ما لا يقل عن 6 مرات خلال فترة عيشه عند البحيرة.

وانتشرت الصورة انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على فيسبوك حيث أُعيد نشرها حوالي 70 ألف مرة وتلقت أكثر من 2000 تعليق.

وقال اندريه في حديث مع ناشيونال جيوغرافيك: (أنا لا أعتقد أن هنالك أي سر عظيم في هذه الحادثة، فعندما تكون الرياح ساكنة ودرجات الحرارة دون الصفر، تتجمد البحيرة بشكل رائع).

ولا تعد هذه المرة الاولى التي يتم فيها توثيق هذه الظاهرة، ففي عام 2014، نُشر شريط فيديو لصديقين يمشيان على بحيرة شديدة النقاء في منطقة تحيط بجبال سلوفاكيا، حيث شوهد نحو 9.6 مليون مرة.