وقام موسك، الرئيس التنفيذي لشركة النقل الفضائي (سبيس إكس) وشركة السيارات (تسلا موتورز)، بشراء آلة حفر كبيرة لإتمام هذا النفق.

وتحدث شخص مقرب من موسك عن الخطة الجديدة شريطة عدم الكشف عن التفاصيل، حيث أوضح أن موسك لا يعتزم تأسيس شركة جديدة لحفر الأنفاق.

طرح موسك الفكرة لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول، وذلك من خلال تغريدة على تويتر: (ازدحام المرور يزعجني، وسأعمل على بناء آلة لحفر الأنفاق بغية البدء بالحفر من تحت مكتبي في سبيس إكس).

وأثارت خطة موسك موجة من التكهنات حول موعد الحفر، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان موسك تقدم بطلب للحصول على تراخيص العمل القانوني للبدء بحفر نفق تحت لوس أنجلوس.

ويذكر أن الحفر تحت أراضي الملكية العامة يتطلب مجموعة متنوعة من التصاريح التي تُصدر محلياً في ولاية كاليفورنيا.

جدير بالذكر أن موسك اقترح فكرة بناء قطار هايبر لوب ينقل الركاب بسرعة عالية جداً قبل عامين، ويوجد حالياً منافسة كبيرة بين طلاب الهندسة والمصممين في جميع أنحاء العالم من أجل بناء النموذج الأفضل.