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رقم الخبر: 186191 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 13:56 الاقسام: عربيات  
مقتل ثلاثة أطفال بانفجار منزل مفخخ غربي الموصل

مقتل ثلاثة أطفال بانفجار منزل مفخخ غربي الموصل

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، بأن ثلاثة أطفال قتلوا بانفجار منزل مفخخ غربي الموصل.

وقال المصدر: إن "ثلاثة أطفال صغار قتلوا بانفجار منزل مفخخ في أطراف منطقة حي التنك غربي الموصل"، لافتا إلى أن "أسباب دخول الأطفال للمنزل لاتزال غامضة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان " المنزل عائد لمنتسب أمن تم إعدامه من قبل تنظيم داعش قبل نحو عامين ومن ثم جرى تفخيخ قبل فترة من قبل التنظيم ضمن إستراتجية تفخيخ المنازل مع اقتراب القوات الامنية من إطلاق عمليات تحرير الساحل الأيمن في الموصل".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، في (24 كانون الثاني 2017)، عن تحرير الجانب الأيسر لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" بشكل كامل، فيما دعا القوات الأمنية المشتركة إلى التحرك بسرعة لتحرير الجانب الأيمن للمدينة، فيما تتصاعد عمليات استهداف التنظيم وقادته في المناطق التي ينتشر فيها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ السومرية
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