في أول جلسة له هذا العام الاتحاد الدولي بكرة السلة يوافق على تغيير القوانين بالنسبة للحجاب الاسلامي في أول جلسة له في عام 2017 أبدى الاتحاد الدولي بكرة السلة ايجابية نحو قانون الزي الخاص بالنساء، حيث انه وفي عام 2014 رفض الاتحاد الدولي الحجاب الاسلامي على انه خطر على اللاعبات اثناء المباراة!