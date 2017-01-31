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رقم الخبر: 186189 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 13:53 الاقسام: رياضة  
الاتحاد الدولي بكرة السلة يوافق على تغيير القوانين بالنسبة للحجاب الاسلامي
في أول جلسة له هذا العام

الاتحاد الدولي بكرة السلة يوافق على تغيير القوانين بالنسبة للحجاب الاسلامي

في أول جلسة له في عام 2017 أبدى الاتحاد الدولي بكرة السلة ايجابية نحو قانون الزي الخاص بالنساء، حيث انه وفي عام 2014 رفض الاتحاد الدولي الحجاب الاسلامي على انه خطر على اللاعبات اثناء المباراة!

ونتيجة لضغوط العديد من الدول الاسلامية في رسائل متفرقة الى الاتحاد الدولي وبمقترحات مختلفة عن نوعية الحجاب وشكله في اطار معين بحيث لايحدث أي خطر على اللاعبة واللاعبة المنافسة، ومن بين هذه الدول كانت ايران والتي بعثت اكثر من رسالة وفي فترات مختلفة في هذا الشأن، ونتيجة لكل هذا ففي أول جلسة للاتحاد أبدى ايجابية قوية في هذا الموضوع وسيتأكد أكثر ويثبت في الجلسة القادمة للاتحاد والتي شتعقد في اواسط أيار القادم.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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