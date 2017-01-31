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رقم الخبر: 186188 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 13:54 الاقسام: رياضة  
الاتحاد الايراني لكرة المنضدة يسمي اعضاء المنتخب النسوي باللعبة
لثلاث بطولات قادمة

الاتحاد الايراني لكرة المنضدة يسمي اعضاء المنتخب النسوي باللعبة

حدد الاتحاد الايراني لكرة المنضدة اعضاء المنتخب النسوي للعبة لثلاثة استحقاقات قادمة، وذلك بعد اجراء عدة مسابقات بين اللاعبات المتنافسات من مختلف ارجاء محافظات البلاد.

حيث سيشارك المنتخب الايراني بكرة المنضدة للسيدات في ثلاث بطولات قريبة ومهمة وهي دورة الالعاب للدول الاسلامية والتي ستجري في العاصمة الاذربيجانية باكو، وبطولة ’آسيا بكرة المنضدة للسيدات والتي ستجري في الصين، والبطولة الثالثة هي بطولة العالم والتي ستقام في مدينة دوسلدورف الالمانية.

وقسمت اللاعبات الايرانيات من الاتحاد وبعد اجراء المساقات الداخلية والتشاور مع المدربين والمشرفين كما يلي:

الفريق الذي سيشترك في بطولة آسيا والمتكون من 5 نفرات هن:

(ندا شهسواري – مهشيد اشتري – صبا صفري – مريم صامت وفاطمة جمالي فر).

أما الفريق الذي سيلعب في دورة الالعاب للدول الاسلامية والمتكون من 4 نفرات هن:

(ندا شهسواري – مهشيد اشتري – صبا صفري ومريم صامت).

وهؤلاء الاربعة هن نفسهن اللواتي سيمثلن المنتخب الايراني في بطولة العالم بالمانيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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