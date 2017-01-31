تلقى السويسري روجيه فيدرير إشادة عالمية واسعة بعد فوزه على الإسباني رافاييل نادال في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ونال فيدرير ونادال ثناء العديد من نجوم الرياضة من بينهم العداء الجامايكي أوسين بولت وأسطورة الجولف جان نيكلاوس ونجم كرة القدم الألماني فيليب لام ونجم التنس المعتزل خوان مارتن دل بوترو ولاعب التنس الأمريكي أندي روديك.

وفاز فيدرير 35 عاما بـ18 لقبا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى في رقم قياسي، بعد فوزه على نادال 30 عاما في مباراة من 5 مجموعات وامتدت لنحو أربع ساعات، وذلك بعد أن غاب اللاعبان عن منافسات التنس لفترة طويلة العام الماضي بسبب الإصابات.

وخاض فيدرير ونادال أول مباراة نهائية في بطولات الجراند سلام منذ 2011، عندما التقيا في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، كما حصد فيدرير أول لقب له في الجراند سلام منذ لقب ويمبلدون 2012.