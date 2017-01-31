  • الثلاثاء ٣ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يناير 31, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186187 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 13:56 الاقسام: رياضة  
فيدرير ونادال يتلقيان إشادة عالمية واسعة بعد موقعة "أستراليا"

فيدرير ونادال يتلقيان إشادة عالمية واسعة بعد موقعة "أستراليا"

تلقى السويسري روجيه فيدرير إشادة عالمية واسعة بعد فوزه على الإسباني رافاييل نادال في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ونال فيدرير ونادال ثناء العديد من نجوم الرياضة من بينهم العداء الجامايكي أوسين بولت وأسطورة الجولف جان نيكلاوس ونجم كرة القدم الألماني فيليب لام ونجم التنس المعتزل خوان مارتن دل بوترو ولاعب التنس الأمريكي أندي روديك.

وفاز فيدرير 35 عاما بـ18 لقبا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى في رقم قياسي، بعد فوزه على نادال 30 عاما في مباراة من 5 مجموعات وامتدت لنحو أربع ساعات، وذلك بعد أن غاب اللاعبان عن منافسات التنس لفترة طويلة العام الماضي بسبب الإصابات.

وخاض فيدرير ونادال أول مباراة نهائية في بطولات الجراند سلام منذ 2011، عندما التقيا في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، كما حصد فيدرير أول لقب له في الجراند سلام منذ لقب ويمبلدون 2012.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0721 sec