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رقم الخبر: 186186 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 13:56 الاقسام: رياضة  
سيميوني يواجه برشلونة بذكريات أفضل مباراتين في تاريخه

سيميوني يواجه برشلونة بذكريات أفضل مباراتين في تاريخه

يستقبل أتلتيكو مدريد غداً الأربعاء برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب فيسينتي كالديرون بروح مواجهتي الفريقين في 2014 و2016 في ربع نهائي دوري الأبطال.

ولم يتمكن أتلتيكو مدريد في حقبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني من الفوز على برشلونة سوى مرتين عامي 2014، و2016.

وتحديدًا لم يفز أتلتيكو على برشلونة في آخر 18 مواجهة بينهما خلال الأعوام الخمس الأخيرة سوى مرتين.

كانت المباراتان على ملعب فيسينتي كالديرون، وفي ربع نهائي دوري الأبطال، ودون اهتزاز شباكه.

وتحمل المباراتان، أهمية كبرى لسيميوني حيث قال بنفسه مؤخرًا "ربما هما أهم مباراتين (بالنسبة له كمدرب على هذا الملعب) حتى ولو نُسيا لأننا أقصينا برشلونة من ربع نهائي دوري الأبطال، وهو بلا شك أفضل فريق في العقد الأخير. أقصينا البرسا في مباراة الإياب على كالديرون وهو ليس أمرًا سهلاً بالمرة".

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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