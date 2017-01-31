وسيكون لزاما على أرسنال بطل العامين 2014 و2015، اللعب في ضيافة فريق هاو قادم من العاصمة لندن اسمه ساتون يونايتد، وآخر فريق هاو تمكن من الإطاحة بفريق الدوري الممتاز كان لوتون الذي أقصى نوريتش سيتي العام 2013.

وسيتوجه مانشستر يونايتد الذي أحرز لقب العام الماضي بفوزه على كريستال بالاس، التوجه إلى ملعب بلاكبيرن روفرز لملاقاته في مواجهة تعيد إلى الذكريات مباريات الفريقين الحامية في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

أما وولفرهامبتون الذي أقصى ليفربول من الدور الرابع بتفوقه عليه 2-1، فأمامه مهمة عسيرة تتمثل في مواجهة متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا تشيلسي، بينما يلتقي توتنهام مع جاره اللندني فولهام الذي يلعب في الدرجة الأولى.

ولم تسفر القرعة عن أي مواجهة بين فريقين اثنين من الدوري الممتاز (الدرجة الأولى سابقا) في الدور ثمن النهائي للمرة الأول منذ الموسم 1965-1966.

وتم تقسيم الفرق المشاركة في القرعة إلى طابقين، ضم الأول فرق البريمييرليج، والثاني بقية الفرق باستثناء ميدلسبرة.

وسيخدم هذا التقسيم بالقرعة الموجهة، الفرق الصغيرة أو الهاوية اللي ستستضيف فرقا كبيرة على ملعبها، مما سيوفر لها مبالغ مالية كبيرة لم تكن تحلم بها في يوم من الأيام.

وشارك مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت في سحب القرعة إلى جانب نجم الكرة الويلزية السابق روبي سافاج الذي يعمل حاليا كمحلل تلفزيوني.

وستقام مباريات الدور ثمن النهائي في الفترة من 17 إلى 20 شباط/فبراير المقبل.

وفيما يلي النتائج الكاملة للقرعة، علما بأن الفريق الأول يستضيف المواجهة التي ستكون عرضة للأعادة في ملعب الفريق الآخر، في حال انتهت التعادل.

بيرنلي - لينكولن سيتي

فولهام - توتنهام

بلاكبيرن روفرز - مانشستر يونايتد

ساتون يونايتد - أرسنال

ميدلسبره - أوكسفورد يونايتد

وولفرهامبتون - تشيلسي

هودرسفيلد تاون - مانشستر سيتي

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