قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت، ان دور المصارف الفرنسية في مجال ضمان الصادرات من ايران، مؤشر على اعتماد فرنسا بالتجارة مع ايران، موضحا بأن العلاقات بين البلدين بلغت أكثر من ضعفين لكن يتعين ازالة القيود المالية امام العلاقات.

وبحضور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ورجال الاعمال الايرانيين والفرنسيين اوضح وزير الخارجية الفرنسي اليوم الثلاثاء في اللجنة الاقتصادية التي عقدت في غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية، بأننا نسعى الى تعاون طويل الأمد مع ايران في قطاعات السكك الحديدية والموانئ والطاقة.

وصرّح: اننا دخلنا مرحلة جديدة بعد التوقيع على اتفاقية فيينا التي تعتبر مهمة جدا بالنسبة لنا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، ان ايران تتمتع بسمعة جيدة في مجال التعليم العالي ونسعى الى التعاون الجامعي معها منوها الى توقيع 17مذكرة تفاهم للتعاون الجامعي في السابق والتي كانت لصالح البلدين.

ورحب جان مارك أيرولت، بالتعاون الثنائي وقال ان العلاقات بين وفرنسا وايران ازدادت أكثر من ضعفين. شركتا رينو وبيجو تعملان على تفعيل نشاطاتهما في ايران، وخلق المزيد من فرص العمل.

وعبر وزير الخارجية الفرنسي عن ارتياحه لتسلم ايران أول طائرة ايرباص، معربا عن امله بتنفيذ جميع الصفقات بذات السرعة.

وقال: تم ايضا توقيع عقد مع شركة 'ايران خودرو' للتعاون، كما ان شركة توتال بدأت بشراء النفط الايراني. التعاون في مجال البيئة مهم جداً وبإمكاننا الافادة من الخبراء في اطار تنمية الطاقة النظيفة في ايران.

واضاف: سنشهد المزيد من التعاون الواسع في المستقبل بما فيها السكك الحديدة والموانئ والطائرات وصيانة مطار مشهد.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الفرنسي انه بعد التوقيع على خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) كان مهماً جداً بالنسبة لفرنسا احترام هذه الاتفاقية الدولية.

واضاف أيرولت، ان فرنسا وبعد التوقيع على اتفاقية فيينا بين ايران والسداسية الدولية، سارعت الى اقرار العلاقات الشاملة مع ايران، وقدمت الدعم السياسي القوي لهذه العلاقات.

وصرح ان العلاقات الثنائية سيما في المجالات الاقتصادية لصالح طهران وفرنسا، مؤكدا ان فرنسا لم تعمل مع أي بلد بهذه السرعة كما عملت مع ايران.

ووصل وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت مساء امس الى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى لاجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الايرانيين.