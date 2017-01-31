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رقم الخبر: 186183 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 12:55 الاقسام: محليات  
ايران تبدأ إحتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

ايران تبدأ إحتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

بحضور عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة بدأت في مطار "مهرآباد" الدولي بطهران صباح اليوم الثلاثاء إحتفالات الذكرى الـ 38 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران ووصول الامام الخميني الراحل (رض) الى البلاد في 1 شباط / فبراير عام 1979.

ومن المقرر ترامنا مع احياء ذكرى وصول الامام الخميني الراحل (رض) الى البلاد، ان يتم تسجيل المحطة رقم 1 في مطار "مهرآباد" ضمن السجل الوطني.

وتزامنا مع ذكرى وصول الامام الخميني (رض) الى البلاد والذي صادف في الساعة التاسعة و 33 دقيقة من صباح يوم 1 شباط /فبراير بالتوقيت المحلي (السادسة و 3 دقائق صباحا بتوقيت غرينتش) فقد اطلقت القطارات والسفن ابواقها وكذلك تم دق جرس الثورة في مدارس انحاء البلاد كافة.

واحياء لذكرى حركة الامام الخميني (رض) من مطار "مهرآباد" الى مقبرة "بهشت زهراء / جنة الزهراء/" يوم 1 شباط / فبراير عام 1979 (الموافق اليوم بحسب التقويم الايراني كون السنة الايرانية الحالية كبيسة)، فقد تم نشر الزهور واستعراض فرق راكبي الدراجات النارية في هذا المسار.

كما اطلق نواب مجلس الشورى الاسلامی في الجلسة العلنیة للمجلس صباح الیوم الثلاثاء هتافات الله اكبر بالتزامن مع الذكرى السنویة لوصول الامام الخمیني (رض) الى ارض الوطن .
ویجدد الشعب الإیراني الولاء والعهد للإمام المؤسس والشهداء بالسیر علی خطاهم، والتمسك بالنهج الذي سلكوه.
وتشهد مختلف المدن في شتى أرجاء الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة الیوم مراسم مماثلة یشارك فیها الشعب الإیراني احتفاء بهذه الذكرى المباركة التي یحتفل فیها الشعب الإیراني في كل عام تخلیداً لذكرى عودة الإمام الراحل طاب ثراه إلى أرض الوطن.
و كان نظام الشاه في ایران (نظام بهلوي) قد نفی الامام الخمیني (رض) اثر انتفاضة 5 حزیران / یونیو عام 1963 .
وقد قضی الامام اعوام المنفی في مدینة النجف الاشرف ولفترة وجیزة في باریس قبل عودته الی البلاد في 1 شباط أي 10 ایام قبل انتصار الثورة الاسلامیة في 11 منه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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