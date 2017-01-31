قالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، إن الجيش العراقي صد هجوما لتنظيم داعش شرق محافظة صلاح الدين، وإن 39 عنصرا من التنظيم قتلوا في الهجوم.

قالت المصادر الأمنية إن تنظيم داعش شن هجوما واسعا على نقاط عسكرية متواجدة في منطقة تل كصيبة شرقي صلاح الدين، مضيفة أن "القوات الأمنية المتواجدة في المنطقة تمكنت من قتل 39 عنصرا من التنظيم".

وقد استعاد الجيش العراقي السيطرة على كامل منطقة تل كصيبة الواقعة شرق محافظة صلاح الدين، في الـ14 من يناير/كانون الثاني العام الماضي، بعد أن سيطر عليها مسلحو "داعش".

ويحاول تنظيم داعش من خلال زيادة هجماته على النقاط الأمنية في صلاح الدين منع أي تقدم صوب الحويجة.