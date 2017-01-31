ان الرئيس روحاني دشن اليوم الثلاثاء في محافظة البرز (غرب طهران) اكبر مصافي الحبوب في الشرق الاوسط واول مصفاة من نوعها في ايران وكذلك صوامع تخزين الحبوب، ومصفاة صناعية ومحطة للسكك الحديدية في هذا المجمع.

وتفقد رئيس الجمهورية الاقسام المختلفة في هذا المجمع اصناعي والغذائي حيث قدم المسؤولون والمتخصصون باعطاء توضيحات حول نشاطات مصفاة الحبوب.

كما وضع رئيس الجمهورية حجر الاساس في مجمع المعالجة العميقة للحبوب، لمشروع زركام (انتاج البسكويت والكعك والحلويات غير المصنعة من الدقيق والشوكولاتة).

ويعتمد مصفاة الحبوب على مزايا التأمين والانتاج والتوزيع في البلاد بحيث باستطاعته معالجة آلاف الاطنان من الحبوب يوميا وتصفية وتهيئة المواد الاولية لعشرات الوحدات الصناعية التابعة للمجمع وكذلك مئات الوحدات الصناعية الغذائية والدوائية في البلاد.

ومصفاة الحبوب باعتبارها ميناء جافا، ووقوعها في مركز الترانزيت الداخلي، وامكانية الوصول الى شبكة سكك الحديد في البلاد هي من اهم مزايا هذه المصفاة حيث ستعزز قدرة ايران التنافسية في الاسواق العالمية من خلال تقليل تكلفة النقل والشحن.

وستكون اول منتجات هذا المجمع الحلويات الطبيعة المصنعة من الذرة وكذلك انواع الاشربة الغنية بالفروكتوز (سكر الفاكهة) وانواع الاشربة الحاوية على الجلوكوز وانواع النشاء.







