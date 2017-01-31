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رقم الخبر: 186181 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2017 الوقت: 12:55 الاقسام: اقتصاد  
الرئيس روحاني يدشن اكبر مصافي الحبوب في الشرق الاوسط

الرئيس روحاني يدشن اكبر مصافي الحبوب في الشرق الاوسط

افتتح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني اليوم الثلاثاء اكبر مصافي الحبوب في الشرق الاوسط واول مصفاة من هذا النوع في ايران.

 ان الرئيس روحاني دشن اليوم الثلاثاء في محافظة البرز (غرب طهران) اكبر مصافي الحبوب في الشرق الاوسط واول مصفاة من نوعها في ايران وكذلك صوامع تخزين الحبوب، ومصفاة صناعية ومحطة للسكك الحديدية في هذا المجمع.
وتفقد رئيس الجمهورية الاقسام المختلفة في هذا المجمع اصناعي والغذائي حيث قدم المسؤولون والمتخصصون باعطاء توضيحات حول نشاطات مصفاة الحبوب.
كما وضع رئيس الجمهورية حجر الاساس في مجمع المعالجة العميقة للحبوب، لمشروع زركام (انتاج البسكويت والكعك والحلويات غير المصنعة من الدقيق والشوكولاتة).
ويعتمد مصفاة الحبوب على مزايا التأمين والانتاج والتوزيع في البلاد بحيث باستطاعته معالجة آلاف الاطنان من الحبوب يوميا وتصفية وتهيئة المواد الاولية لعشرات الوحدات الصناعية التابعة للمجمع وكذلك مئات الوحدات الصناعية الغذائية والدوائية في البلاد.
ومصفاة الحبوب باعتبارها ميناء جافا، ووقوعها في مركز الترانزيت الداخلي، وامكانية الوصول الى شبكة سكك الحديد في البلاد هي من اهم مزايا هذه المصفاة حيث ستعزز قدرة ايران التنافسية في الاسواق العالمية من خلال تقليل تكلفة النقل والشحن.
وستكون اول منتجات هذا المجمع الحلويات الطبيعة المصنعة من الذرة وكذلك انواع الاشربة الغنية بالفروكتوز (سكر الفاكهة) وانواع الاشربة الحاوية على الجلوكوز وانواع النشاء.

      

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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